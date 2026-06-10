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Pet horoskopskih znakova u kojima su rođene najmudrije žene

Autor:

ATV
10.06.2026 10:15

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Прољеће-жена
Foto: mellamed/Pexels

Neke žene kao da imaju čarobni ključ za sve životne brave. Zvijezde su im podarile mir i dobrotu, pa su najmudrije žene upravo one koje kroz život koračaju hladne glave i čistog srca.

Njima je u prirodi zapisano da se lako izbore sa svakom nevoljom.

Astrolozi su dugo proučavali Zodijak i izdvojili pet znakova u kojima se rađaju dame koje rijetko griješe i uvijek znaju kako da se snađu.

Jarac

Žene rođene u ovom zemljanom znaku posjeduju urođenu ozbiljnost, smirenost i razboritost, što ih čini jednim od najmudrijih pripadnica Zodijaka. Drže se izreke „tri puta mjeri, jednom sijeci“, pa zato gotovo nepogrešljivo donose ispravne odluke.

Karijeru i emotivnu vezu žena rođena u znaku Jarca nikada ne gradi na prečac. Vrijedna je, uporna i marljiva, a svoje kvalitete postepeno i strpljivo nameće uz mnogo mudrosti. Žene Jarčevi bolje od mnogih znaju da „sve dođe kad mu je vrijeme“, pa smireno prihvataju poklone sudbine. Na kraju od života dobiju sve što žele.

Vodolija

One su među najfascinantnijim damama Zodijaka, a uz to posjeduju i posebnu mudrost. To su žene sa stavom, koje uvijek i o svemu imaju svoje mišljenje, ali ga nikada ne nameću drugima.

Ne smatraju da su uvijek u pravu. Ako shvate da sa nekim ne mogu razgovarati jer nije spreman da prihvati drugačije stavove, jednostavno će se povući.

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Vodolije se ne raspravljaju o sitnicama i nikada ne pokušavaju da mijenjaju druge. Sve u životu prihvataju onakvim kakvo jeste i svojom mudrošću pronalaze način da svaku situaciju učine prijatnijom i manje stresnom.

Djevica

Njihova racionalnost je ujedno i njihova najveća prednost. Žene rođene u ovom zemljanom znaku veoma su razumne i strpljive.

Životnim situacijama često pristupaju kao posmatrači, pa su u stanju da ih sagledaju iz potpuno drugog ugla i pronađu najbolje rješenje. Zahvaljujući sposobnosti da se stave u tuđu kožu, mnogo toga vide i razumiju.

Žena Djevica sazdana je od mudrosti i smirenosti. Ima izraženu sposobnost kontrole emocija, ali uprkos snazi i samopouzdanju djeluje nježno i ženstveno.

Bik

Žene rođene u znaku Bika spadaju među najbolje domaćice, ali i najstrpljivije dame. Ako vam je zaista potreban mudar savjet o ljubavi ili odnosima, obratite se ženi Biku.

One svoje iskustvo i znanje rado dijele sa drugima. Odišu unutrašnjim mirom i dobrotom, a svoju toplinu velikodušno prenose na okolinu.

Žena Bik često je muza svom muškarcu jer uvijek podržava njegove ambicije i predstavlja pouzdan oslonac u životu. Malo je onih koje će partneru radije i iskrenije dati mudar savjet.

Ovan

Žene Ovnovi veoma su odgovorne i vjeruju da drže sve konce života u svojim rukama. Strpljivo i uzdignute glave podnose sve teškoće koje im sudbina nametne.

Rado pomažu drugima i brinu o ljudima koje vole. Žena Ovan je osoba na koju se njeni najbliži uvijek mogu osloniti.

Bez sumnje, među najmudrijim su ženama kada je riječ o rješavanju tuđih problema, jer uvijek znaju kako da pronađu pravi put kroz more izazova, prenosi Glas Srpske.

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