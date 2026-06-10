Staju na balkon i smanjuju račune: Evropljani masovno kupuju ove solarne sisteme

Zamislite da na balkon postavite solarni panel, uključite ga u običnu utičnicu i počnete da proizvodite dio električne energije za svoje domaćinstvo.

Upravo tako funkcionišu takozvani plug-in solarni sistemi, tehnologija koja posljednjih godina doživljava pravi procvat širom Evrope.

Ovi mali solarni sistemi postali su jedan od najbrže rastućih segmenata tržišta obnovljivih izvora energije, a posebno su popularni među stanarima zgrada koji do sada nisu imali mnogo mogućnosti da koriste solarnu energiju, prenosi Jutarnji.

Kako funkcioniše plug-in solar?

Plug-in solarni sistem najčešće se sastoji od jednog ili dva fotonaponska panela i mikroinvertora. Za razliku od klasičnih solarnih elektrana koje zahtijevaju složeniju ugradnju i veća ulaganja, ovi sistemi mogu se postaviti na balkon, terasu, fasadu, u dvorište ili na krov.

Energija proizvedena na panelima preko invertora dolazi do električnih uređaja u domaćinstvu, čime se smanjuje količina struje koja se preuzima iz elektroenergetske mreže.

Važno je naglasiti da utičnica nije izvor električne energije, već samo veza preko koje proizvedena energija ulazi u kućnu instalaciju.

Njemačka predvodi evropski trend

Najveći uspjeh plug-in solarni sistemi ostvarili su u Njemačkoj, gdje je broj registrovanih instalacija već premašio milion.

Stručnjaci procjenjuju da se širom Evrope danas koristi između četiri i pet miliona ovakvih sistema, uključujući i one koji nikada nisu zvanično prijavljeni.

Interesovanje raste i u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj i drugim evropskim državama, gdje građani traže načine da smanje troškove električne energije.

Koliko mogu da smanje račun za struju?

Prema podacima organizacije SolarPower Europe, plug-in solarni sistemi mogu pokriti između pet i 25 odsto godišnje potrošnje električne energije jednog domaćinstva.

Konačan rezultat zavisi od veličine sistema, položaja panela, količine sunčeve svjetlosti i navika potrošnje.

Dobra vijest za vlasnike ovih sistema jeste da se ulaganje najčešće isplati u periodu od dvije do šest godina.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da cilj nije potpuno ukidanje računa za struju.

- Poenta plug-in solara nije svesti potrošnju domaćinstva na nulu - ističe profesor arhitektonskog inženjerstva i stručnjak za energetsku efikasnost Moncef Krarti.

Drugim riječima, ovi sistemi prvenstveno služe za pokrivanje dijela dnevne potrošnje električne energije i smanjenje mjesečnih troškova.

Idealni i za stanove

Jedna od najvećih prednosti plug-in solarnih sistema jeste to što nisu namijenjeni samo vlasnicima kuća.

Paneli se mogu montirati na ogradu balkona ili terasu, a u slučaju preseljenja relativno lako se demontiraju i prenose na novu lokaciju.

Upravo zbog te pristupačnosti sve više građana u evropskim gradovima odlučuje se za ovakvo rješenje.

Hoće li postati popularni i na Balkanu?

Iako su balkonske solarne elektrane već uobičajen prizor u pojedinim evropskim zemljama, na tržištima regiona još nisu zaživjele u značajnijoj mjeri.

Ipak, gotovi plug-in solarni kompleti već su dostupni za kupovinu, a stručnjaci smatraju da bi interesovanje moglo rasti kako sistemi budu postajali jednostavniji za postavljanje i kako građani budu jasnije uočavali uštede koje mogu ostvariti.

Iskustva iz Njemačke pokazuju da upravo kombinacija jednostavne instalacije, pristupačne cijene i nižih računa za struju predstavlja glavni razlog sve veće popularnosti ovih sistema širom Evrope.