Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

09:13

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Amir Hatami, ministar odbrane Irana, ubijen je u napadu Izraela i SAD, prenijeli su mnogi profili na društvenim mrežama nepotvrđene vijesti.

Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8.30 po srpskom vremenu, ali zasad nema zvanične potvrde.

Tag :

Izrael Iran

Pročitajte više

Израел Иран напад

Svijet

Ovo je mogući vojni odgovor Irana

43 min

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Oglasio se Tramp: Amerikanci i Izraelci izveli zajednički napad

1 h

0
Напад Израела на Техеран

Svijet

Mediji: Iran priprema protivnapad!

1 h

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Ajatolah Hamnei pobjegao iz Teherana?

1 h

0

