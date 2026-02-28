Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

Izvor:
Telegraf
28.02.2026
09:13
Komentari:0
Amir Hatami, ministar odbrane Irana, ubijen je u napadu Izraela i SAD, prenijeli su mnogi profili na društvenim mrežama nepotvrđene vijesti.
Vijest o smrti Hatamija se proširila oko 8.30 po srpskom vremenu, ali zasad nema zvanične potvrde.
🚨 Breaking: Amir Hatami, Iran's Defense Minister, was eliminated.— Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026
He threatened to destroy Tel Aviv and Haifa 🤭 pic.twitter.com/uDMHyW5IoI
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu