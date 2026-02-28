Logo
Prvo oglašavanje Islamske revolucionarne garde nakon napada Izraela i SAD na Iran

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

10:09

Komentari:

0
Напад Израела на Техеран
Foto: Tanjug / AP /

Iranski korpus islamske revolucionarne garde oglasio se nakon napada SAD da pokreće kontranapad, navodi se u saopštenju koje je objavila poluzvanična novinska agencija Tasnim na Telegramu.

"Kao odgovor na neprijateljski i kriminalni napad neprijatelja na Islamsku Republiku Iran, počeo je prvi široki talas raketnih i bespilotnih napada Islamske Republike Iran na okupiranu teritoriju", navodi se u saopštenju.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Olasio se Netanjahu nakon napada

Podsjetimo, vojska Sjedinjenih Američkih Država planira napade koji će trajati nekoliko dana, saopštila su dva izvora upoznata sa situacijom.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je u videu koji je objavljen ubrzo nakon početka napada na Iran da američke snage preduzimaju "masovnu i kontinuiranu operaciju", naglašavajući da su napadi usmjereni na iransku vojsku. Američki udari na Iran izvode se iz vazduha i sa mora, izjavio je američki zvaničnik za Rojters.

Haker

Svijet

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

