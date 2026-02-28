Prvo oglašavanje Islamske revolucionarne garde nakon napada Izraela i SAD na Iran

Izvor:
Telegraf
28.02.2026
10:09
Komentari:0
Iranski korpus islamske revolucionarne garde oglasio se nakon napada SAD da pokreće kontranapad, navodi se u saopštenju koje je objavila poluzvanična novinska agencija Tasnim na Telegramu.
"Kao odgovor na neprijateljski i kriminalni napad neprijatelja na Islamsku Republiku Iran, počeo je prvi široki talas raketnih i bespilotnih napada Islamske Republike Iran na okupiranu teritoriju", navodi se u saopštenju.
Podsjetimo, vojska Sjedinjenih Američkih Država planira napade koji će trajati nekoliko dana, saopštila su dva izvora upoznata sa situacijom.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je u videu koji je objavljen ubrzo nakon početka napada na Iran da američke snage preduzimaju "masovnu i kontinuiranu operaciju", naglašavajući da su napadi usmjereni na iransku vojsku. Američki udari na Iran izvode se iz vazduha i sa mora, izjavio je američki zvaničnik za Rojters.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.
