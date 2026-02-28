Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Paralelno sa izraelskim i američkim napadima na Iran, zemlju je pogodio i talas sajber napada, javlja poluzvanična agencija Fars.

Agencija navodi da je na meti bilo nekoliko velikih iranskih novinskih agencija, koje su "pretrpjele ozbiljne poremećaje u radu", kao i da su problemi zabilježeni i u funkcionisanju nekih široko korišćenih mobilnih aplikacija, prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Teheran se sprema za odmazdu nakon što je Izrael danas pokrenuo napad na Iran, a odgovor će biti "razarajući", rekao je iranski zvaničnik za Rojters.