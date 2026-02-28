Logo
Large banner

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Izvor:

Tanjug

28.02.2026

09:34

Komentari:

0
računar, haker, tehnologija
Foto: Pexels

Paralelno sa izraelskim i američkim napadima na Iran, zemlju je pogodio i talas sajber napada, javlja poluzvanična agencija Fars.

Agencija navodi da je na meti bilo nekoliko velikih iranskih novinskih agencija, koje su "pretrpjele ozbiljne poremećaje u radu", kao i da su problemi zabilježeni i u funkcionisanju nekih široko korišćenih mobilnih aplikacija, prenosi Tajms of Izrael.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp se obratio narodu Irana: ''Kad završimo, preuzmite svoju vladu''

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izrael je nazvao svoju vojnu operaciju protiv Irana "Rik lava", a odluku o nazivu donio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Ајатолах Хамнеи

Svijet

Vrhovni vođa Irana prije 27 dana upozorio šta će se desiti u slučaju rata

Teheran se sprema za odmazdu nakon što je Izrael danas pokrenuo napad na Iran, a odgovor će biti "razarajući", rekao je iranski zvaničnik za Rojters.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

sajber napadi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ispunili smo obećanje

33 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

37 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

41 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Ovo je mogući vojni odgovor Irana

44 min

0

Više iz rubrike

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp se obratio narodu Irana: ''Kad završimo, preuzmite svoju vladu''

27 min

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ispunili smo obećanje

33 min

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Vrhovni vođa Irana prije 27 dana upozorio šta će se desiti u slučaju rata

34 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

37 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner