Logo
Large banner

Olasio se Netanjahu nakon napada

Izvor:

Telegraf

28.02.2026

09:43

Komentari:

0
Бењамин Нетанјаху
Foto: Tanjug/AP/Abir Sultan

Nakon napada koji su jutros SAD i Izrael sporeveli na Iran, oglasio se Benjamin Netanjahu. On je najavio da je "došlo vrijeme za uklanjanje egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroritički režim u Iranu".

- Braćo i sestre, građani Izraela, prije samo sat vremena, Izrael i Sjedinjene Države započeli su operaciju uklanjanja egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu.

Haker

Svijet

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsjedniku Donaldu Trampu, na njegovom istorijskom vođstvu. Već 47 godina režim Ajatolaha uzvikuje "Smrt Izraelu", "Smrt Americi". Prolivao je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao sopstveni narod. Ovom ubilačkom terorističkom režimu ne smije se dozvoliti da se naoruža nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da ugrozi cijelo čovječanstvo.

Naša zajednička operacija stvoriće uslove da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke. Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda - Persijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi - zbace jaram tiranije i donesu slobodu i miroljubive vrijednosti u Iran.

Pozivam vas, građane Izraela, da se pridržavate uputstava Komande unutrašnjeg fronta. U narednim danima, tokom operacije "Lavlja rika", svi ćemo biti pozvani da pokažemo strpljenje i snagu duha. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela - napisao je Benjamin Netanjahu na zvničnom X profilu.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp se obratio narodu Irana: ''Kad završimo, preuzmite svoju vladu''

Podsjetimo, izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Benjamin Netanjahu

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двије године прелазио границу са туђим документима

Srbija

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

14 min

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ispunili smo obećanje

33 min

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Vrhovni vođa Irana prije 27 dana upozorio šta će se desiti u slučaju rata

34 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

37 min

0

Više iz rubrike

računar, haker, tehnologija

Svijet

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

20 min

0
Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Svijet

Tramp se obratio narodu Irana: ''Kad završimo, preuzmite svoju vladu''

27 min

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Ispunili smo obećanje

33 min

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Vrhovni vođa Irana prije 27 dana upozorio šta će se desiti u slučaju rata

34 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner