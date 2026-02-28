Olasio se Netanjahu nakon napada

Nakon napada koji su jutros SAD i Izrael sporeveli na Iran, oglasio se Benjamin Netanjahu. On je najavio da je "došlo vrijeme za uklanjanje egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroritički režim u Iranu".

- Braćo i sestre, građani Izraela, prije samo sat vremena, Izrael i Sjedinjene Države započeli su operaciju uklanjanja egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu.

Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsjedniku Donaldu Trampu, na njegovom istorijskom vođstvu. Već 47 godina režim Ajatolaha uzvikuje "Smrt Izraelu", "Smrt Americi". Prolivao je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao sopstveni narod. Ovom ubilačkom terorističkom režimu ne smije se dozvoliti da se naoruža nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da ugrozi cijelo čovječanstvo.

Naša zajednička operacija stvoriće uslove da hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke. Došlo je vrijeme da svi dijelovi iranskog naroda - Persijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi - zbace jaram tiranije i donesu slobodu i miroljubive vrijednosti u Iran.

Pozivam vas, građane Izraela, da se pridržavate uputstava Komande unutrašnjeg fronta. U narednim danima, tokom operacije "Lavlja rika", svi ćemo biti pozvani da pokažemo strpljenje i snagu duha. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela - napisao je Benjamin Netanjahu na zvničnom X profilu.

Podsjetimo, izraelski ministar odbrane, Israel Katz, potvrdio je jutros da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju protiv Irana, izvodeći vazdušne udare na ciljeve u samom centru Teherana.