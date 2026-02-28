Logo
SAD napade na Iran nazvale "Operacija epski bijes"

28.02.2026

Иран Техеран напад
Foto: Tanjug/AP Photo

Pentagon je danas saopštio da su američki napadi na Iran koji su jutros otpočeti nazvani "Operacija epski bijes".

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio prijetnje po bezbjednost zemlje i da je u cijeloj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Olasio se Netanjahu nakon napada

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država su rekli da očekuju da će napad na Iran biti "daleko obimniji" od američkih udara prošlog juna na iranska nuklearna postrojenja.

Израел Иран напад

Svijet

Eksplozije odjekuju Bahreinom? Aktivirane sirene za uzbunu, Katar zatvorio vazdušni prostor

Američki udari na Iran izvode se iz vazduha i sa mora, rekao je američki zvaničnik za Rojters, a podsjeća Tan‌jug.

