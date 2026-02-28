Logo
Large banner

Mediji: Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu, ljudima naređeno da se hitno sklone

28.02.2026

10:44

Komentari:

0
Бахреин
Foto: Tanjug/Planet Labs PBC via AP

Prema bahreinskoj državnoj novinskoj agenciji BNA, centar Pete flote američke mornarice bio je "izložen raketnom napadu" jutros.

Peta flota SAD upravlja operacijama na Bliskom istoku, uključujući Persijski zaliv, Crveno more, Arapsko more i delove Indijskog okeana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je na društvenoj mreži Iks da su aktivirane sirene za uzbunu i pozvalo građane i stanovnike da se sklone.

Nacionalni komunikacioni centar Bahreina takođe je potvrdio da su napadi "usmjereni na lokacije i objekte unutar granica Kraljevine" izvršeni izvan njene teritorije.

izrael vojska

Svijet

Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je Gardijan.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema zemlji, prenosi Telegraf.

Иран Техеран напад

Svijet

Na društvenim mrežama se pojavili navodni snimci iz Teherana nakon napada

Podijeli:

Tagovi :

Izrael Iran

Iran

Izrael

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Svijet

Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

3 h

0
Техеран након напада

Svijet

Na društvenim mrežama se pojavili navodni snimci iz Teherana nakon napada

3 h

0
Иран Техеран напад

Svijet

SAD napade na Iran nazvale "Operacija epski bijes"

3 h

0
Израел Иран напад

Svijet

Eksplozije odjekuju Bahreinom? Aktivirane sirene za uzbunu, Katar zatvorio vazdušni prostor

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner