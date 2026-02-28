Mediji: Napadnuta američka vojna baza u Bahreinu, ljudima naređeno da se hitno sklone

Prema bahreinskoj državnoj novinskoj agenciji BNA, centar Pete flote američke mornarice bio je "izložen raketnom napadu" jutros.

Peta flota SAD upravlja operacijama na Bliskom istoku, uključujući Persijski zaliv, Crveno more, Arapsko more i delove Indijskog okeana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je na društvenoj mreži Iks da su aktivirane sirene za uzbunu i pozvalo građane i stanovnike da se sklone.

🇺🇸🇮🇷🇧🇭 Insane close up video of NSA Bahrain airbase being attacked by Iranian missile. pic.twitter.com/U2aCIo1N4Q — Visioner (@visionergeo) February 28, 2026

Nacionalni komunikacioni centar Bahreina takođe je potvrdio da su napadi "usmjereni na lokacije i objekte unutar granica Kraljevine" izvršeni izvan njene teritorije.

Svijet Izraelska vojska saopštila šta je cilj operacije protiv Irana

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, prenio je Gardijan.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspjeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmjerena prema zemlji, prenosi Telegraf.