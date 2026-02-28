Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

Iran je zatražio održavanje hitne sjednice Savjeta bezbjednosti UN, usljed eskalacije sukoba sa SAD i Izraelom, saopštio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei.

On je pozvao Savjet bezbjednosti UN da osudi napade na iransku teritoriju.

Izrael i SAD započeli su ranije danas napade na vojne i administrativne objekte širom Irana, uključujući Teheran.

Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke baze širom Bliskog istoka. Eksplozije su prijavljene u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Kataru.

Iz Generalštaba Oružanih snaga Irana saopšteno je da je Teheran spreman da napadne bilo koju bazu u regionu koja pomaže Izraelu i SAD.