Teheran zatražio hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN

28.02.2026

12:01

Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН
Foto: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Iran je zatražio održavanje hitne sjednice Savjeta bezbjednosti UN, usljed eskalacije sukoba sa SAD i Izraelom, saopštio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei.

On je pozvao Savjet bezbjednosti UN da osudi napade na iransku teritoriju.

Izrael i SAD započeli su ranije danas napade na vojne i administrativne objekte širom Irana, uključujući Teheran.

Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i američke baze širom Bliskog istoka. Eksplozije su prijavljene u Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinu, Iraku i Kataru.

Svijet

Jedna osoba poginula u Abu Dabiju prilikom raketnog napada Irana

Iz Generalštaba Oružanih snaga Irana saopšteno je da je Teheran spreman da napadne bilo koju bazu u regionu koja pomaže Izraelu i SAD.

