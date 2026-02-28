Agrar: Analiza zemljišta, podsticaji i mljekarstvo

Izvor:
ATV
28.02.2026
12:54
U novom izdanju 'Agrara' pričamo o proljetnoj sjetvi, i analizi zemljišta.
Istražujemo: Kako uštedjeti, a ipak imati bogate oranice?
Pričamo o podsticajima, stanju u mljekarstvu i drugim temama sa Sašom Lalićem, pomoćnikom ministra poljoprivrede.
Donosimo savjete stručnjaka i otvaramo aktuelne poljoprivredne teme.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
