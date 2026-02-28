Logo
Agrar: Analiza zemljišta, podsticaji i mljekarstvo

Izvor:

ATV

28.02.2026

12:54

Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' pričamo o proljetnoj sjetvi, i analizi zemljišta.

Istražujemo: Kako uštedjeti, a ipak imati bogate oranice?

Pričamo o podsticajima, stanju u mljekarstvu i drugim temama sa Sašom Lalićem, pomoćnikom ministra poljoprivrede.

Donosimo savjete stručnjaka i otvaramo aktuelne poljoprivredne teme.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.



