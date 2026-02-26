Bitno: Četvrta godišnjica od početka sukoba u Ukrajini

Foto: atv

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o četvrtoj godišnjici od početka sukoba u Ukrajini.

Jesmo li bliži miru ili rasplamsavanju sukoba na globalnom planu? Za 'Bitno' govore: Dragomir Andan, bivši direktor Policije Republike Srpske, Bojan Šolaja, politički analitičar, Aleksandar Radić, vojni analitičar, politikolog Srđan Perišić i Dževad Galiješević, ekspert za borbu protiv terorizma. Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš. 'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

