Bitno: Četvrta godišnjica od početka sukoba u Ukrajini

Izvor:
ATV
26.02.2026
16:25
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o četvrtoj godišnjici od početka sukoba u Ukrajini.
Jesmo li bliži miru ili rasplamsavanju sukoba na globalnom planu?
Za 'Bitno' govore: Dragomir Andan, bivši direktor Policije Republike Srpske, Bojan Šolaja, politički analitičar, Aleksandar Radić, vojni analitičar, politikolog Srđan Perišić i Dževad Galiješević, ekspert za borbu protiv terorizma.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
34
16
30
16
25
16
16
16
15
Trenutno na programu