Bitno: Četvrta godišnjica od početka sukoba u Ukrajini

Izvor:

ATV

26.02.2026

16:25

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o četvrtoj godišnjici od početka sukoba u Ukrajini.

Jesmo li bliži miru ili rasplamsavanju sukoba na globalnom planu?

Za 'Bitno' govore: Dragomir Andan, bivši direktor Policije Republike Srpske, Bojan Šolaja, politički analitičar, Aleksandar Radić, vojni analitičar, politikolog Srđan Perišić i Dževad Galiješević, ekspert za borbu protiv terorizma.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dejan Rauš.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

