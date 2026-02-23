Logo
U prvom planu: Radan Ostojić

Izvor:

ATV

23.02.2026

13:39

У првом плану: Радан Остојић

'U prvom planu' ovog utorka je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske.

Razgovaraće o najurgentnijim pitanjima resora, o boračkim kategorijama, rastućim socijalnim pritiscima, pitanju minimalne plate, subvencijama, stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i porodica poginulih boraca.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

