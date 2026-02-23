U prvom planu: Radan Ostojić

Izvor:
ATV
23.02.2026
13:39
'U prvom planu' ovog utorka je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske.
Razgovaraće o najurgentnijim pitanjima resora, o boračkim kategorijama, rastućim socijalnim pritiscima, pitanju minimalne plate, subvencijama, stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boraca i porodica poginulih boraca.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
