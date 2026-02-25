'ParlATVment': O rusko-ukrajinskom sukobu

Foto: atv

'ParlATVment' nakon 4 godine rusko-ukrajinskog sukoba postavlja pitanje - ima li šanse za mir?

Sprema li se novi, iransko-amerirčki, sukob? Koje su poruke Trampovog rekordnog govora o stanju nacije? Kuda ide Evropa? Gdje smo mi u svemu? Emisiju uređuje Predrag Ćurković. ‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

