'ParlATVment': O rusko-ukrajinskom sukobu

Izvor:

ATV

25.02.2026

14:37

Foto: atv

'ParlATVment' nakon 4 godine rusko-ukrajinskog sukoba postavlja pitanje - ima li šanse za mir?

Sprema li se novi, iransko-amerirčki, sukob?

Koje su poruke Trampovog rekordnog govora o stanju nacije?

Kuda ide Evropa?

Gdje smo mi u svemu?

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

