Lamin Jamal ponovo u centru pažnje: Povezuju ga sa influenserkom

Privatni život Lamina Jamala ponovo je u centru pažnje, a glasine ga povezuju sa britanskom influenserkom Lili Roulend.

Čini se da je Jamal razvio poseban odnos sa britanskom influenserkom Roulend.

Iako se nijedno od njih dvoje javno ne prati na društvenim mrežama, pažljivi korisnici su primijetili obostrane “lajkove” i reakcije na njihovim objavama, prenosi Sportal.

Ova taktika je, uostalom, uobičajena za javne ličnosti koje žele da zadrže svoju privatnost prije nego što zvanično potvrde vezu.

Nagađanja su pojačana ponovljenim posjetama influenserke Barseloni. Više puta je viđena na tribinama Kamp Noua, noseći boje domaćeg tima, što,prema španskim medijima poput "Mediaset Infinity", nije slučajno.