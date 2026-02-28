Logo
Large banner

Lamin Jamal ponovo u centru pažnje: Povezuju ga sa influenserkom

Izvor:

Sportal

28.02.2026

14:07

Komentari:

0
Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Privatni život Lamina Jamala ponovo je u centru pažnje, a glasine ga povezuju sa britanskom influenserkom Lili Roulend.

Čini se da je Jamal razvio poseban odnos sa britanskom influenserkom Roulend.

Iako se nijedno od njih dvoje javno ne prati na društvenim mrežama, pažljivi korisnici su primijetili obostrane “lajkove” i reakcije na njihovim objavama, prenosi Sportal.

Ova taktika je, uostalom, uobičajena za javne ličnosti koje žele da zadrže svoju privatnost prije nego što zvanično potvrde vezu.

Nagađanja su pojačana ponovljenim posjetama influenserke Barseloni. Više puta je viđena na tribinama Kamp Noua, noseći boje domaćeg tima, što,prema španskim medijima poput "Mediaset Infinity", nije slučajno.

Podijeli:

Tagovi :

Lamin Jamal

influenserka

fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Scena

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

3 h

0
Годину дана од смрти Саше Поповића: Сузана открила како су изгледали његови посљедњи тренуци

Scena

Godinu dana od smrti Saše Popovića: Suzana otkrila kako su izgledali njegovi posljednji trenuci

7 h

0
Огласио се Десингерица након што је чуо да му пријети робија

Scena

Oglasio se Desingerica nakon što je čuo da mu prijeti robija

20 h

0
Пјевач Дени Бонештај

Scena

Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Ažurirala aplikaciju banke, pa ostala bez 3.500 evra

17

00

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

16

57

Usisivač vas špijunira? Haker upao u 7.000 robota - hiljade domova na udaru

16

45

Ponovo određen pritvor Ahmedu Kastratiju, optuženom za ubistvo

16

31

Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner