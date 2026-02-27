Logo
Large banner

Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

Izvor:

Telegraf

27.02.2026

19:56

Komentari:

0
Пјевач Дени Бонештај
Foto: YouTube/Screenshot

Pjevač Deni Boneštaj (37) danas je dobio šesto dijete.

Njegova supruga i on dobili su sina, a dječaku su ponosni roditelji dali ime Lav.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

Ime ima jaku simboliku i označava snagu, hrabrost i kraljevski autoritet.

- Dobrodošao Lave moj, hvala ženo moja - napisao je pjevač.

Podsjetimo, Deni i Ines imaju tri sina Nasera, Leona i Lukijana i djevojčicu Hanu, dok pjevač iz prvog braka ima ćerku.

O njegovom životu se ne zna mnogo toga, ali poznato je da se oženio i da dobio iz tog braka je dobio ćerkicu, a nakon toga se razveo i oženio drugi put i sa svojom izabranicom Ines.

Pjevač je bio poznat 2000-ih po velikom hitu "Crno meče" a kada je snimio tu pjesmu imao je svega 16 godina.

Трамвајска несрећа у Милану

Svijet

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

Deni kaže da je svjestan da i sada radi i živi od te pjesme jer nijedna koju je kasnije snimio nije ostvarila takav uspjeh.

- Slobodno mogu da kažem da je to moja lična karta. Neki cijeli život čekaju na takav hit, a mene je zadesio sa 16 i po godina. Još radim na račun te pjesme. I ako sam snimio gomilu pjesama nakon toga, ljudi me samo po njoj prepoznaju. Živim i danas od te pjesme - rekao je pjevač i objasnio:

- Kada je pjesma baš veliki i jak hit tu je problem da snimiš nešto drugo, što će tu numeru da nadmaši, to je zaista dosta teško. Dolazim u situaciju da me ljudi stalno pitaju što me nema i što ne snimam nešto , a ja svakih šest mjeseci izbacujem novu pjesmu. Mnogo znači da u ovom poslu imaš neku pjesmu koja ti je lična karta.

Podijeli:

Tagovi :

Pjevač

dijete

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

лидер СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik u Beogradu: Srpska i Srbija moraju biti jedna država

18 min

1
Клинтон: Нисам видио ништа сумњиво

Svijet

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

20 min

0
ФК Борац

Fudbal

Marinović pred Sarajevo: Disciplina je ključ uspjeha

22 min

0
Састанак - бањски туризам у Српској и Србији

Republika Srpska

Zajednički razvoj banjskog turizma u Srpskoj i Srbiji - most saradnje i nove mogućnosti

26 min

0

Više iz rubrike

пјевач Миле Китић

Scena

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

2 h

0
Наида Бешлагић

Scena

Zvezda Granda pobijedila rak

3 h

0
Десингерици пријети затвор због јагњета на бини?

Scena

Desingerici prijeti zatvor zbog jagnjeta na bini?

4 h

0
Преминуо глумац из серије "Жица": Страдао у пожару

Scena

Preminuo glumac iz serije "Žica": Stradao u požaru

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

01

Minić: Srbi budu ponosni na svoje datume i čuvaju svoj identitet

19

56

Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

19

52

Tramp: Moguće prijateljsko preuzimanje Kube

19

50

Snimljen trenutak iskakanja tramvaja iz šina

19

45

Dodik u Beogradu: Srpska i Srbija moraju biti jedna država

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner