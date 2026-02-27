Pjevač dobio šesto dijete: Za nasljednika izabrao ime moćnog značenja

Njegova supruga i on dobili su sina, a dječaku su ponosni roditelji dali ime Lav.

Ime ima jaku simboliku i označava snagu, hrabrost i kraljevski autoritet.

- Dobrodošao Lave moj, hvala ženo moja - napisao je pjevač.

Podsjetimo, Deni i Ines imaju tri sina Nasera, Leona i Lukijana i djevojčicu Hanu, dok pjevač iz prvog braka ima ćerku.

O njegovom životu se ne zna mnogo toga, ali poznato je da se oženio i da dobio iz tog braka je dobio ćerkicu, a nakon toga se razveo i oženio drugi put i sa svojom izabranicom Ines.

Pjevač je bio poznat 2000-ih po velikom hitu "Crno meče" a kada je snimio tu pjesmu imao je svega 16 godina.

Deni kaže da je svjestan da i sada radi i živi od te pjesme jer nijedna koju je kasnije snimio nije ostvarila takav uspjeh.

- Slobodno mogu da kažem da je to moja lična karta. Neki cijeli život čekaju na takav hit, a mene je zadesio sa 16 i po godina. Još radim na račun te pjesme. I ako sam snimio gomilu pjesama nakon toga, ljudi me samo po njoj prepoznaju. Živim i danas od te pjesme - rekao je pjevač i objasnio:

- Kada je pjesma baš veliki i jak hit tu je problem da snimiš nešto drugo, što će tu numeru da nadmaši, to je zaista dosta teško. Dolazim u situaciju da me ljudi stalno pitaju što me nema i što ne snimam nešto , a ja svakih šest mjeseci izbacujem novu pjesmu. Mnogo znači da u ovom poslu imaš neku pjesmu koja ti je lična karta.