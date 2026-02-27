Logo
Dodik u Beogradu: Srpska i Srbija moraju biti jedna država

Izvor:

ATV

27.02.2026

19:45

Komentari:

1
лидер СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je u Beogradu da Republika Srpska uspješno živi svoj život jer je narodna i da narod nikada nije nasilno rušio vlast.

"Mi smo formirani da imamo nezavisnu državu. BiH za nas nikada nije bila izbor - ni tada, ni danas. BiH nijednog trenutka srpskom narodu u Republici Srpskoj ne daje da vjeruje u bilo kakav oblik zajedničkog postojanja. Moramo da se posvetimo sebi i da nijednu ideju sa strane ne prihvatimo kao da je naša. Srbi sa ovih prostora moraju jasno da kažu šta hoće. Malo je naroda koji mogu da izdrže gubitke poput srpskog naroda. Srpski narod danas treba da redefiniše svoj položaj", rekao je Dodik na svečanom prijemu pod sloganom "Živjeće ognjište", u čast Dana Republike – 9. januara, i 34 godine od proglašenja prvog Ustava Republike Srpske.

bil klinton

Svijet

Klinton: Nisam vidio ništa sumnjivo

Dodik je dodao da Republika Srpska i Srbija jednog dana moraju biti jedna država.

Svečanom prijemu prisustvovali su predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Republike Srpske Savo Minić, kao i izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević, premijer Srbije Đuro Macut i episkop novobrdski Ilarion, kao izaslanik njegove svetosti patrijarha srpskog.

Prijem je održan u Beogradu, uz prisustvo zvaničnika iz Republike Srpske i Srbije.

Među gostima su bili i šef Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović, kao i ministri Republike Srpske: prosvjete i kulture Borivoje Golubović, energetike i rudarstva Petar Đokić, te za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.

