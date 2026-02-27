Logo
Large banner

Ako imate neostvarenu želju, sutra obavezno ispoštujte ovaj običaj

Izvor:

Ona

27.02.2026

21:07

Komentari:

0
Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај
Foto: ATV

Pravoslavni vjernici 28. februara obilježavaju lik i djelo Svetog Onisima uz razne običaje i vjerovanja. Bio je jedan od Sedamdesetorice apostola, a njegov životni put ostao je snažno svjedočanstvo vjere, pokajanja i duhovnog uzdizanja.

Rođen kao rob u kući bogatog i uglednog Filimona iz grada Kolosaja u Frigiji, Onisim je, prema predanju, učinio prestup prema svom gospodaru i pobjegao u Rim. Upravo tamo čuo je Jevanđelje od apostola Pavla i primio hrišćanstvo.

Akumulator

Auto-moto

Kako prepoznati kvar akumulatora?

Pomirenje koje je ušlo u Sveto pismo

Apostol Pavle je ranije priveo vjeri i samog Filimona, pa je odlučio da izmiri nekadašnjeg roba i njegovog gospodara. Tim povodom napisao je Poslanicu Filimonu, jedan od najdirljivijih tekstova u Novom zavjetu.

"Molim te za čedo moje Onisima, kojega rodih u okovima svojim… Jer možda se zato i rastade s tobom za kratko da ga dobiješ za vječnost, ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubljenoga…"

Ganuti Filimon prihvatio je Onisima kao brata i oslobodio ga ropstva.

Kasnije je Onisim, odlukom samih apostola, postavljen za episkopa i naslijedio je Efesku stolicu nakon smrti apostola Timoteja.

DESINGERICA-080925

Scena

Oglasio se Desingerica nakon što je čuo da mu prijeti robija

U vrijeme progona hrišćana za cara Trajana, Onisim je kao starac uhapšen i doveden u Rim. Izveden je pred sudiju Tertula, zatvoren i na kraju posječen zbog svoje vjere.

Njegovo tijelo uzela je jedna bogata hrišćanka, položila ga u srebrni kovčeg i časno sahranila 109. godine.

Vjeorovanje i običaj

Život Svetog apostola Onisima svjedoči o tome da porijeklo ne određuje čovjekovu sudbinu. Od roba do episkopa, njegov put pokazuje snagu pokajanja, rada i nepokolebljive vjere.

илу-новац-29112025

Društvo

Loto izvlačenje: Dvoje igrača iz Srpske dobili lijepe pare

Zato se smatra zaštitnikom svih koji, bez obzira na svoje početke, marljivim trudom i istrajnošću teže višim ciljevima. Ako imate neostvaren san ili teret prošlosti koji vas opterećuje, današnji dan je prilika da posjetite crkvu i pomolite se ovom svetitelju, jer se vjeruje da će ih uslišiti.

Podijeli:

Tagovi :

pravoslavlje

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovo je najopasniji dan za vrijeme retrogradnog Merkura: Budite oprezni

1 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

1 h

0
Љубав. вјенчање

Ljubav i seks

Psiholog objašnjava šta brak održava jakim

1 h

0
Поново опседнута: Ђаво поново долази по своје!

Emisije

Ponovo opsednuta: Đavo ponovo dolazi po svoje!

1 h

0

Više iz rubrike

Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Društvo

Loto izvlačenje: Dvoje igrača iz Srpske dobili lijepe pare

1 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

1 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

2 h

0
Сајам туризма у Српској

Društvo

Srpska bilježi rekordne posjete turista

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Požar u BiH - gori Stari hotel

22

18

Vučić u posjeti Dačiću: Poznato u kakvom je stanju ministar

22

08

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

21

53

Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

21

38

Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner