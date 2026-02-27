Ako imate neostvarenu želju, sutra obavezno ispoštujte ovaj običaj

Pravoslavni vjernici 28. februara obilježavaju lik i djelo Svetog Onisima uz razne običaje i vjerovanja. Bio je jedan od Sedamdesetorice apostola, a njegov životni put ostao je snažno svjedočanstvo vjere, pokajanja i duhovnog uzdizanja.

Rođen kao rob u kući bogatog i uglednog Filimona iz grada Kolosaja u Frigiji, Onisim je, prema predanju, učinio prestup prema svom gospodaru i pobjegao u Rim. Upravo tamo čuo je Jevanđelje od apostola Pavla i primio hrišćanstvo.

Pomirenje koje je ušlo u Sveto pismo

Apostol Pavle je ranije priveo vjeri i samog Filimona, pa je odlučio da izmiri nekadašnjeg roba i njegovog gospodara. Tim povodom napisao je Poslanicu Filimonu, jedan od najdirljivijih tekstova u Novom zavjetu.

"Molim te za čedo moje Onisima, kojega rodih u okovima svojim… Jer možda se zato i rastade s tobom za kratko da ga dobiješ za vječnost, ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubljenoga…"

Ganuti Filimon prihvatio je Onisima kao brata i oslobodio ga ropstva.

Kasnije je Onisim, odlukom samih apostola, postavljen za episkopa i naslijedio je Efesku stolicu nakon smrti apostola Timoteja.

U vrijeme progona hrišćana za cara Trajana, Onisim je kao starac uhapšen i doveden u Rim. Izveden je pred sudiju Tertula, zatvoren i na kraju posječen zbog svoje vjere.

Njegovo tijelo uzela je jedna bogata hrišćanka, položila ga u srebrni kovčeg i časno sahranila 109. godine.

Vjeorovanje i običaj

Život Svetog apostola Onisima svjedoči o tome da porijeklo ne određuje čovjekovu sudbinu. Od roba do episkopa, njegov put pokazuje snagu pokajanja, rada i nepokolebljive vjere.

Zato se smatra zaštitnikom svih koji, bez obzira na svoje početke, marljivim trudom i istrajnošću teže višim ciljevima. Ako imate neostvaren san ili teret prošlosti koji vas opterećuje, današnji dan je prilika da posjetite crkvu i pomolite se ovom svetitelju, jer se vjeruje da će ih uslišiti.