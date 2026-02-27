Vučić u posjeti Dačiću: Poznato u kakvom je stanju ministar

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, pošto je stigao iz Kazahstana, odmah posjetio ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića.

"Ja mislim da su mu ti parametri, koliko sam ja razumeo, nešto bolji, ali suviše je rano - rekao je Vučić, na šta se nadovezao Spasoje Popević, koji je otkrio u kakvom je ministar Dačić stanju.

"On je na mehaničkoj ventilaciji 48 sati. To je suviše rano za bilo kakve prognoze. Njegovo stanje je trenutno stabilno"rekao je Popević.

Dodao je da će imati neke informacije otprilike za 48 sati.

"Borimo se i radimo sve što je u našoj moći, i više od toga i nadamo se najboljem, ali držimo se dokaza. Ovo je medicina bazirana na dokazima, nešto jeste stabilizovan, ali ima ovdje još mnogo toga da se radi i, ponavljam, suviše je rano za bilo kakve prognoze", zaključio je Popević.

Kako je ranije danas i rekao doktor Popević, stanje Ivice Dačića je nepromijenjeno, stabilno.

"Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih testova. To je sve što mogu u ovom momentu da vam kažem", rekao je on danas.

Podsjetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u stabilnom, ali i dalje teškom zdravstvenom stanju nakon što je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Srbije usljed dijagnostikovane obostrane upale pluća, prenosi Telegraf.