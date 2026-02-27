Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

Autor:Stevan Lulić
27.02.2026
20:43
Komentari:0
U 17. kolu igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučena glavna premija, takozvana sedmica.
Ovaj dobitak bio je vrijedan nevjerovatnih 8 miliona i 400 hiljada KM, a dvojica igrača su imali priliku da dođu do njega.
Društvo
Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola
Nakon šest izvučenih brojeva jednom od njih je falio broj 9, dok je drugom nedostajao 31.
Međutim, bubanj je izbacio broj 21, tako da ipak nisu došli do miliona na lutriji.
Oni su bili među šest igrača koji su na kraju osvojili šesticu, a koja im je donijela po nešto više od 16.000 KM.
Iako lijepa utješna nagrada, teško da će pomenuta dvojica igrača slaviti ovaj dobitak s obzirom na to da ih je trenutak dijelio od značajno veće premije.
Inače, dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 8, 11, 22, 2, 14, 39 i 21.
U igri Loto plus izvučeni su brojevi 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.
Ova igra bila je vrijedna 3.670.000 maraka.
Zdravlje
Šta se dešava u organizmu kada prestanemo konzumirati alkohol?
Ni u njoj nije bilo glavnog dobitka pa će premija u narednom kolu rasti dodatno.
Džoker je u 17. kolu nosio premiju od 40.000 maraka, a izvučen je broj 320032.
Međutim, ni u ovoj igri nije izvučena glavna premija.
I ovog petka igrači su imali priliku u igri ekstra šansa .
Izvučen je i četvrti automobil pežo 308.
Ljubav i seks
Psiholog objašnjava šta brak održava jakim
Dobitni listić imao je broj 01-07912-09-5-26-000-14.
Uplaćen je u Valjevu, 27. februara u 9 sati i 59 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu