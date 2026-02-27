Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

U 17. kolu igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučena glavna premija, takozvana sedmica.

Ovaj dobitak bio je vrijedan nevjerovatnih 8 miliona i 400 hiljada KM, a dvojica igrača su imali priliku da dođu do njega.

Nakon šest izvučenih brojeva jednom od njih je falio broj 9, dok je drugom nedostajao 31.

Međutim, bubanj je izbacio broj 21, tako da ipak nisu došli do miliona na lutriji.

Lijepa utješna nagrada

Oni su bili među šest igrača koji su na kraju osvojili šesticu, a koja im je donijela po nešto više od 16.000 KM.

Iako lijepa utješna nagrada, teško da će pomenuta dvojica igrača slaviti ovaj dobitak s obzirom na to da ih je trenutak dijelio od značajno veće premije.

Inače, dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 8, 11, 22, 2, 14, 39 i 21.

Loto plus

U igri Loto plus izvučeni su brojevi 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.

Ova igra bila je vrijedna 3.670.000 maraka.

Ni u njoj nije bilo glavnog dobitka pa će premija u narednom kolu rasti dodatno.

Loto džoker

Džoker je u 17. kolu nosio premiju od 40.000 maraka, a izvučen je broj 320032.

Međutim, ni u ovoj igri nije izvučena glavna premija.

Ekstra šansa

I ovog petka igrači su imali priliku u igri ekstra šansa .

Izvučen je i četvrti automobil pežo 308.

Dobitni listić imao je broj 01-07912-09-5-26-000-14.

Uplaćen je u Valjevu, 27. februara u 9 sati i 59 minuta.