Logo
Large banner

Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

Autor:

Stevan Lulić

27.02.2026

20:43

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

U 17. kolu igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučena glavna premija, takozvana sedmica.

Ovaj dobitak bio je vrijedan nevjerovatnih 8 miliona i 400 hiljada KM, a dvojica igrača su imali priliku da dođu do njega.

Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

Nakon šest izvučenih brojeva jednom od njih je falio broj 9, dok je drugom nedostajao 31.

Međutim, bubanj je izbacio broj 21, tako da ipak nisu došli do miliona na lutriji.

Lijepa utješna nagrada

Oni su bili među šest igrača koji su na kraju osvojili šesticu, a koja im je donijela po nešto više od 16.000 KM.

Iako lijepa utješna nagrada, teško da će pomenuta dvojica igrača slaviti ovaj dobitak s obzirom na to da ih je trenutak dijelio od značajno veće premije.

Inače, dobitna kombinacija u ovom kolu glasila je 8, 11, 22, 2, 14, 39 i 21.

Loto plus

U igri Loto plus izvučeni su brojevi 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.

Ova igra bila je vrijedna 3.670.000 maraka.

Alkohol

Zdravlje

Šta se dešava u organizmu kada prestanemo konzumirati alkohol?

Ni u njoj nije bilo glavnog dobitka pa će premija u narednom kolu rasti dodatno.

Loto džoker

Džoker je u 17. kolu nosio premiju od 40.000 maraka, a izvučen je broj 320032.

Međutim, ni u ovoj igri nije izvučena glavna premija.

Ekstra šansa

I ovog petka igrači su imali priliku u igri ekstra šansa .

Izvučen je i četvrti automobil pežo 308.

Љубав

Ljubav i seks

Psiholog objašnjava šta brak održava jakim

Dobitni listić imao je broj 01-07912-09-5-26-000-14.

Uplaćen je u Valjevu, 27. februara u 9 sati i 59 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

loto rezultati

Loto brojevi

Loto rezultati danas

Loto izvučeni brojevi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

2 h

0
Сајам туризма у Српској

Društvo

Srpska bilježi rekordne posjete turista

2 h

0
Свештеник упозорио на велики гријех током Васкршњег поста: ''Када постите намажите уљем главу своју''

Društvo

Sveštenik upozorio na veliki grijeh tokom Vaskršnjeg posta: ''Kada postite namažite uljem glavu svoju''

4 h

0
Хоће ли појефтинити возачке дозволе за поједине возаче у БиХ

Društvo

Hoće li pojeftiniti vozačke dozvole za pojedine vozače u BiH

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Požar u BiH - gori Stari hotel

22

18

Vučić u posjeti Dačiću: Poznato u kakvom je stanju ministar

22

08

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

21

53

Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

21

38

Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner