Požar u BiH - gori Stari hotel

U petak, 27. februara, nešto prije 20 sati izbio je požar u unutrašnjim prostorijama Starog hotela u Velikoj Kladuši.

Vatra je zahvatila dio objekta, a gust dim bio je vidljiv iznad zgrade.

Na terenu su pripadnici Vatrogasne jedinice koji rade na lokalizaciji i utvrđivanju izvora požara.

Intervenisali su i službenici Policijska stanica Velika Kladuša, koji osiguravaju mjesto događaja.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.