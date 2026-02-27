Požar u BiH - gori Stari hotel

Izvor:
U petak, 27. februara, nešto prije 20 sati izbio je požar u unutrašnjim prostorijama Starog hotela u Velikoj Kladuši.
Vatra je zahvatila dio objekta, a gust dim bio je vidljiv iznad zgrade.
Na terenu su pripadnici Vatrogasne jedinice koji rade na lokalizaciji i utvrđivanju izvora požara.
Intervenisali su i službenici Policijska stanica Velika Kladuša, koji osiguravaju mjesto događaja.
Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.
