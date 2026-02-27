Logo
Požar u BiH - gori Stari hotel

Izvor:

ATV

27.02.2026

22:19

Пожар у Великој Кладуши
Foto: Radio Velika Kladuša

U petak, 27. februara, nešto prije 20 sati izbio je požar u unutrašnjim prostorijama Starog hotela u Velikoj Kladuši.

Vatra je zahvatila dio objekta, a gust dim bio je vidljiv iznad zgrade.

Na terenu su pripadnici Vatrogasne jedinice koji rade na lokalizaciji i utvrđivanju izvora požara.

Најновија вијест

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

Intervenisali su i službenici Policijska stanica Velika Kladuša, koji osiguravaju mjesto događaja.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o uzroku izbijanja požara.

