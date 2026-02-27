Loto izvlačenje: Dvoje igrača iz Srpske dobili lijepe pare

U 17. kolu igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije, nije izvučena glavna premija, takozvana sedmica.

Ovaj dobitak bio je vrijedan nevjerovatnih 8 miliona i 400 hiljada KM, a izvučeno je šest listića koji su imali po šest pogodaka.

Društvo Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

Dva od tih šest listića uplaćena su na području Republike Srpske, dok su preostali odigrani u Srbiji.

Dvojica mogla do miliona

Nakon šest izvučenih brojeva dvojica igrača su imali priliku da osvoje milione. Jednom od njih je falio broj 9, dok je drugom nedostajao 31.

Međutim, bubanj je izbacio broj 21, tako da ipak nisu došli do 8.400.000 KM.

Možda je neko od dvoje igrača iz Srpske bio među njima, a možda čak i oboje.

Loto plus

U igri Loto plus izvučeni su brojevi 14, 36, 6, 21, 13, 17 i 15.

Ova igra bila je vrijedna 3.670.000 maraka.

Društvo Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

Ni u njoj nije bilo glavnog dobitka pa će premija u narednom kolu rasti dodatno.

Loto džoker

Džoker je u 17. kolu nosio premiju od 40.000 maraka, a izvučen je broj 320032.

Međutim, ni u ovoj igri nije izvučena glavna premija.

Ekstra šansa

I ovog petka igrači su imali priliku u igri ekstra šansa . Izvučen je i četvrti automobil pežo 308.

Dobitni listić imao je broj 01-07912-09-5-26-000-14.

Uplaćen je u Valjevu, 27. februara u 9 sati i 59 minuta.