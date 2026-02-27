Rastu februarske penzije, i to za 36 feninga

Penzioneri u FBiH dobiće februarske penzije 5. marta, a one će biti uvećane za 0,06 odsto.

Odluka o usklađivanju donesena je na telefonskoj sjednici Vlade FBiH 20. februara, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Minimalna penzija, koja trenutno iznosi 666,40 KM, biće povećana za 36 feninga.

Novi iznos minimalne penzije iznosiće 666,76 KM.

Odluku o usklađivanju donio je Federalni zavod za PIO, a odnosi se na visinu penzije isplaćene za decembar 2025. godine.

Iz Vlade navode da je riječ o redovnom usklađivanju penzija u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Iako je povećanje simbolično, primjena zakonske formule znači da će svi penzioneri dobiti proporcionalno uvećane iznose.