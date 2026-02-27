Logo
Large banner

Rastu februarske penzije, i to za 36 feninga

Izvor:

Agencije

27.02.2026

21:11

Komentari:

0
паре, новац, марке
Foto: ATV

Penzioneri u FBiH dobiće februarske penzije 5. marta, a one će biti uvećane za 0,06 odsto.

Odluka o usklađivanju donesena je na telefonskoj sjednici Vlade FBiH 20. februara, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Ako imate neostvarenu želju, sutra obavezno ispoštujte ovaj običaj

Minimalna penzija, koja trenutno iznosi 666,40 KM, biće povećana za 36 feninga.

Novi iznos minimalne penzije iznosiće 666,76 KM.

Odluku o usklađivanju donio je Federalni zavod za PIO, a odnosi se na visinu penzije isplaćene za decembar 2025. godine.

Iz Vlade navode da je riječ o redovnom usklađivanju penzija u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Akumulator

Auto-moto

Kako prepoznati kvar akumulatora?

Iako je povećanje simbolično, primjena zakonske formule znači da će svi penzioneri dobiti proporcionalno uvećane iznose.

Podijeli:

Tagovi :

Penzioneri

penzije

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ако имате неостварену жељу, сутра обавезно испоштујте овај обичај

Društvo

Ako imate neostvarenu želju, sutra obavezno ispoštujte ovaj običaj

1 h

0
Лото извлачење: Двоје играча из Српске добили лијепе паре

Društvo

Loto izvlačenje: Dvoje igrača iz Srpske dobili lijepe pare

1 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto: Dobili pare, ali vjerovatno neće slaviti

1 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati 17. kola

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Požar u BiH - gori Stari hotel

22

18

Vučić u posjeti Dačiću: Poznato u kakvom je stanju ministar

22

08

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

21

53

Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

21

38

Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner