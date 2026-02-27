Zajednički razvoj banjskog turizma u Srpskoj i Srbiji - most saradnje i nove mogućnosti

Zajedničke edukacije, promocije, kao i koordinisani nastup prema Vladi i institucijama u oblasti banjskog turizma biće neki od osnovnih motiva za unapređenje saradnje.

"Za početak nam je cilj da se upoznamo, da vidimo šta vi u Republici Srpskoj možete da radite, koje su specijalizacije u okviru zdravstvenog turizma i da mi predstavimo svoje kapacitete u tom smislu ovdje. Oduvijek smo imali dobru saradnju. Mi smo uvijek bili jedno i uvijek možete računati na pomoć našeg ministarstva", rekao je predsjednik Grupacije za zdravstveni turizam u PK Srbija, Slobodan Prodanović.

"Imamo rast tražnje i stranih turista u Republici Srpskoj. Tendencija je da će se taj rast nastaviti, da našim radom zadržimo goste i dovedemo nove. Takođe, imamo i goste iz Srbije koji su među prvim, drugim i trećim po brojnosti u inostranstvu", poručio je predsjednik Grupacije banja Republike Srpske, Aleksandar Radošević.

Banje nisu samo mjesta koja pružaju zdravstvene usluge – one su pokretač lokalnog ekonomskog razvoja, zapošljavanja i utiču na produženje turističke sezone, poručuju iz Privrednih komora Srpske i Srbije.

"Privredne komore predstavljaju most koji spaja privrednike i institucije. Uz podršku ministarstava i turističkih organizacija, nadamo se da ćemo definisati buduće pravce saradnje, koji imaju za cilj unapređenje ponude, standarda kvaliteta i novih projekata sa dugoročnim efektom", ističe sekretar Udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Republike Srpske, Dragana Šobot.

"Ideja je razmjena mišljenja, mapiranje kapaciteta i definisanje dugoročne saradnje banja Republike Srpske i Srbije", dodaje Maja Gogić Bosnić iz Udruženja za turizam Privredne komore Srbije.

Banjski turizam je jedna od okosnica turizma i zato je važno raditi na promociji banja i kod domaćeg stanovništva, kako bi građani uvidjeli da i u svojoj blizini imaju dostupne kvalitetne preventivne i zdravstvene usluge, zaključeno je na okruglom stolu o banjskom turizmu.