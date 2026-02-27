Za rubriku vjerovali ili ne: Političko Sarajevo bi da podigne spomenik okupatoru

Prijedlog poslanika Stranke za BiH je, u najmanju ruku, za rubriku vjerovali ili ne. Na pamet im je palo da vrate spomenik Francu Ferdinandu na prostoru Latinske Ćuprije u Sarajevu.

Namjera im je da izguraju Srbe i uklone tragove Gavrila Principa, kaže Branislav Princip, unuk Gavrilovog brata Nikole.

"To su njihovi politički interesi, da taj srpski element nekako izguraju. Mogu oni da rade šta hoće, ali nešto mi to nije nekako promišljeno", rekao je unuk brata Gavrila Principa Branislav Princip.

Ne da nije promišljeno, već je presedan i sve ide u pravcu neodoljive želje da se prkosi srpskom narodu, jedna je od poruka iz Republike Srpske.

"Ovo što se dešava u okruženju i što dolazi iz političkog Sarajeva ideju prilog tome da mi moramo biti jači, odlučniji, jedinstveniji u svakom smislu te riječi, bez obzira kako će to neko shvatiti. Želimo mir, želimo stabilnost, ali isto tako nećemo dozvoliti napade. To oni neka rade tamo negdje, ja veoma dobro znam, preko mojih prijatelja u FBiH da tu priču ne podržavaju", jasan je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Prvo sam pomislio da je ovo najveća ludost koju sam čuo,a onda sam shvatio da je, zapravo, lutanje i traženje vlastitog identiteta, ovako Ljubiša Ćosić komentariše prijedlog da se spomenik okupatoru ponovo nađe u centru Sarajeva.

"Oni u dubini shvataju da podaništvo okupatoru nije dobro i da to ne donosi ništa dobro. Danas već imate glasove u Federaciji koji su ispravni i koji kažu „Šta to, ljudi, radite?“ Poruka bošnjačkom narodu je da s eoni moraju obračunati sa traženjem vlastitim identitetom, da moraju prihvatiti činjenicu da niko normalan u svijetu ne slavi okupatore i ne diže spomenik okupatoru", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

"Neshvatljivo je da uopšte postoji kod bilo kojeg naroda u BiH razmišljanje da se jednom okupatoru digne spomenik. Postavlja se pitanje šta je sljedeće? Hoće li doći trenutak kada će neko izaći sa idejom da se čak i Hitleru ili Paveliću podigne spomenik u Sarajevu", izjavio je poslanik SNSD-a u PD PS BiH Miroslav Vujičić.

Iako je Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo prijedlog da se u ovom gradu ponovo postavi spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji, od toga neće biti ništa – poručio je Irfan Čengić, načelnik Starog grada Sarajevo.

Spomenik Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji nalazio se na Latinskom mostu od 1914. do 1918. godine. Uklonjen je i uništen 1919. godine, nakon Prvog svjetskog rata.