Protest u Sarajevu: Demonstranti pozivaju radnike Tužilaštva KS da otvore prozore

27.02.2026

14:18

Foto: Avaz

Osmi protesti po redu počeli su danas u Sarajevu, a povod okupljanja je stravična nesreća koja se dogodila 12. februara 2026. godine u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina.

Nesreća se dogodila kod Zemaljskog muzeja BiH, a u njoj je stradao mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), dok je teško povrijeđena djevojka (17). Njoj je noga amputirana i još uvijek je na hospitalizaciji u Opštoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“.

Na protestima je, osim fotografija Erdoana, moguće vidjeti i fotografije drugih osoba koje su stradale u BiH, a čija smrt nije dobila pravednu presudu.

Grupa od nekoliko stotina demonstranata je stigla ispred Tužilaštva KS gdje uzvikuju "Ubice, ubice".

Okupljeni su ispred Tužilaštva KS uzvikivali "Otvorite prozore" kako bi radnici ove pravosudne institucije vidjeli fotografije ubijene djece koje su demonstranti ponijeli sa sobom.

U jednom trenutku je jedan od prozora na zgradi i otvoren.

(Foto: Avaz)

Protest Sarajevo tramvaj

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Protesti

"Nema odugovlačenja ili mi sudimo"; Novi protest u Sarajevu

Ela Jovanović u stabilnom stanju

tramvaj iskočio iz šina

Tužilaštvo: Vozač tramvaja i dalje jedini osumnjičeni

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

Čengić: Spomenik Ferdinandu neće biti postavljen na Latinskoj ćupriji

"Nema odugovlačenja ili mi sudimo"; Novi protest u Sarajevu

"Neće vam proći, građani Srpske neće plaćati dugove BHRT-a"

Vozači iz BiH na ivici protesta

