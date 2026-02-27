Protest u Sarajevu: Demonstranti pozivaju radnike Tužilaštva KS da otvore prozore

Osmi protesti po redu počeli su danas u Sarajevu, a povod okupljanja je stravična nesreća koja se dogodila 12. februara 2026. godine u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina.

Nesreća se dogodila kod Zemaljskog muzeja BiH, a u njoj je stradao mladić iz Brčkog Erdoan Morankić (23), dok je teško povrijeđena djevojka (17). Njoj je noga amputirana i još uvijek je na hospitalizaciji u Opštoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“.

Na protestima je, osim fotografija Erdoana, moguće vidjeti i fotografije drugih osoba koje su stradale u BiH, a čija smrt nije dobila pravednu presudu.

Grupa od nekoliko stotina demonstranata je stigla ispred Tužilaštva KS gdje uzvikuju "Ubice, ubice".

Okupljeni su ispred Tužilaštva KS uzvikivali "Otvorite prozore" kako bi radnici ove pravosudne institucije vidjeli fotografije ubijene djece koje su demonstranti ponijeli sa sobom.

U jednom trenutku je jedan od prozora na zgradi i otvoren.

(Foto: Avaz)