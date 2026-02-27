"Nema odugovlačenja ili mi sudimo"; Novi protest u Sarajevu

U Sarajevu je za danas zakazan novi protest zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe povrijeđene.

Protest je na društvenim mrežama najavila neformalna grupa studenata, uz poruku da "nema odugovlačenja ili će oni da sude".

Protest je zakazan za 13.00 časova kod Zemaljskog muzeja, gdje se 12. februara dogodila nesreća.

Na prošlom protestu održanom u subotu, 21. februara, zatražene su hitne ostavke nadležnih, transparentna istraga o nesreći, sloboda okupljanja i reorganizacija javnog prevoza.

Okupljeni su zahtijevali da istraga o tramvajskoj nesreći bude obavljena u potpunosti i u razumnom roku, bez odgađanja i uobičajenih namjernih razvlačenja, a nalazi izneseni u javnost.

U tramvajskoj nesreći je poginuo student Erdoan Morankić, dok je teško povrijeđena srednjoškolka Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.