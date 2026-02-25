Logo
Tužilaštvo: Vozač tramvaja i dalje jedini osumnjičeni

Izvor:

Agencije

25.02.2026

12:17

Komentari:

0
tramvaj iskočio iz šina
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Glavni tužilac Kantona Sarajevo Meliha Dugalija rekla je danas da je Adnan Kasapović, vozač tramvaja koji je iskočio iz šina u Sarajevu i uzrokovao nesreću u kojoj je poginuo mladić, i dalje jedini osumnjičeni, ali da se istraga vodi i u pravcu rasvjetljavanja sumnji na ozbiljan privredni kriminal u preduzeću GRAS.

Dugalija je, obrazlažući odluku Kantonalnog suda da vozaču tramvaja ne odredi pritvor, navela da ne postoji osnovana sumnja da je nesreća prouzrokovana sa umišljajem, ali postoji da je izazvana nehatom.

трамвај Сарајево

Društvo

Ela Jovanović u stabilnom stanju

"Ne možemo donositi ishitrene odluke i ovdje nema selektivnog rada. Mi smo izuzeli vrlo obimnu materijalnu dokumentaciju", kaže Dugalija.

Ona rekla da je do sada utvrđeno da kamera u tramvaju koji je učestvovao u nesreći nisu radile od novembra prošle godine, te da se iz tog razloga ne mogu utvrditi tačne radnje u njemu neposredno prije nesreće.

"Istraga je proširena i na ostale tramvaje istog tipa. Po naredbi suda, izuzeti su hard diskovi iz još šest tramvaja. Kod dva tramvaja podaci se uopšte nisu mogli očitati, dok kod preostala četiri nije postojao kontinuitet snimanja", rekla je Dugalija.

трамвај Сарајево

Hronika

Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

Dugalija je navela da je pregledano više video-snimaka prikupljenih sa okolnih objekata, te da je u toku i pribavljanje snimka sa Ambasade SAD u BiH, koja je najbliža mjestu nesreće.

"Istraga ne teče samo u pravcu utvrđivanja uzročno-posljedične veze između radnji vozača, tehničkih elemenata tramvaja, šina i kompletne infrastrukture. Naš pristup je otvoren i neselektivan, te utvrđujemo lanac odgovornosti unutar javnog preduzeća GRAS i drugih nadležnih organa", istakla je Dugalija.

Komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević rekao je da do sada saslušano 50 svjedoka.

Hajdarević je u izvještaju naveo da je alko-testiranjem utvrđeno da vozač tramvaja nije bio pod dejstvom alkohola.

Tramvajska nesreća dogodila se 12. februara. U nesreći je smrtno stradao student Erdoan Morankić /23/, teško povrijeđena sedamnaestogodišnja Ela Jovanović i još tri lica lakše, među kojima je i vozač tramvaja.

Tagovi :

tramvaj

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Protest Sarajevo tramvaj

Sarajevo

