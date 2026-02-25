Oduzimanje srpske zemlje: Kako zaustaviti bespravne aktivnosti na teritoriji FBiH

Oduzimanje srpske zemlje u FBiH je uzelo maha, a dokaz za to su primjeri uknjižavanja imovine Srpske pravoslavne crkve (SPC) i fizičkih lica na tamošnje lokalne zajednice, pa čak i na ime BiH, a informacije koje izbijaju na površinu bude dodatnu sumnju da ništa nije slučajno.

Predstavnici Srba u FBiH godinama vode borbu sa, kako tvrde, namjerama vlasti u tom dijelu BiH da prisvoje srpsku imovinu. Najveći problem je u tome što, za razliku od Srpske, tamošnje katastarske opštine, prilikom usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga javnost obavještava kroz "Službeni glasnik" ili kroz javni oglas u lokalnim novinama koje su Srbima izbjeglim iz FBiH nedostupne.

Upaljen novi alarm

Novi alarm upaljen je usljed informacija da je na „državu“ upisana imovina koja pripada SCP-u, između ostalog u Mostaru i Zenici, te je i formirana radna grupa iz koje je poručeno da je u planu ocjenu ustavnosti federalnog Zakona o zemljišnim knjigama.

Osim republičkih institucija i predstavnika crkve, aktivnu ulogu u ovoj priči imaju udruženja koja su stala u zaštitu zemlje i prava Srba u FBiH, s dodatnim zadatkom da ih još više animiraju da se i sami bore za djedovinu i očevinu .

Udruženja građana ,,DOM” još od juna prošle godine je počelo da sarađuje na projektu pod nazivom „imovina ima pamćenje“.

Cilj je podizanja svijesti o važnosti imovine i zaštiti prava Srba.

- Kod novih generacija se gubi svijest o vrijednosti te imovine, što u FBiH i te kako koriste i knjiže na takozvanu državu i druga fizička lica, mahom Bošnjake - rekao je za „Glas“ predsjednik tog Udruženja Dragan Jošić.

Određene aktivnosti već daju rezultate. Za tri puta je, kako je rekao, veći broj onih koji su se republičkim institucijama obratili za pomoć u odnosu na protekle dvije godine, a oni, u saradnji sa bratskim Udruženjem ,,Dekom”, privode kraju drugi projekat koji se tiče popisa vjerske imovine u FBiH.

- Došli smo do informacija koje su odjeknule o imovini u Vrapčićima, Zenici. Imamo slučaj u Brezi, Gradačcu, Gračanici, Bihaću gdje se imovina SPC, prije svega groblja, upisuju na grad ili opštinu, a negdje i pod pojmom država iako niko ne zna šta je to - istakao je.

Postoji bojazan da se, oduzimanjem imovine SCP u korist takozvane države, pokušavaju uvesti dva opasna pojma - državna imovina, a drugi je takozvana, kako je rekao, lažna bosanska pravoslavna crkva s ciljem brisanja tragova postojanja Srba u FBiH.

- Tokom istraživanja razgovarao sa jednim sveštenikom koji mi je rekao da kada bi, na primjer, od Zenice do Sarajeva ako bi išli autoputem pješke, ni u jednom momentu naša noga ne bi sišla sa srpske zemlje. S druge strane, od kraja rata slušamo da su Srbi izvršili agresiju na BiH, ali kada otvorite zemljište knjige, nebitno u kojem dijelu FBiH, vidite srpska pravoslavna groblja stara 300, 400 godina, crkve, manastire. Pokušavaju da, po našem shvatanju, da izbrišu trag postojanja Srba. Borimo se protiv toga - istakao je Jošić.

Onima koji žele da zaštite svoja prava trenutno je na raspolaganju ukupno šest kancelarija za besplatnu pravnu pomoć.

Postoje najave da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose planira da proširi mrežu podrške.

- Imamo mnogo, aktivnosti i planova. Vidjećemo šta ćemo uraditi. Iduće sedmice idemo u Beograd na sastanak sa direktorom Uprave za saradnju sa dijasporu i Srbima u regionu. Ako ovo rade crkvi, možete zamisliti šta rade običnim licima. Slučajevi za koje znamo iz Mostara pokazuju i jedan interesan detalja, a to je da je na tri slučaja radio isti referent tako da ni to ne može biti slučajno - rekao je Jošić.

Njihove poslednje informacije pokazuju da još jedno pravoslavno groblje i kapela ne pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kao vlasnik upisana je Opština Breza u postupku takozvane harmonizacije procesa usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga.

U neposrednoj blizini se nalazi muslimansko mezarje koje je, kako je rekao Jošić, uredno i kako treba upisano na Islamsku zajednicu.

- Tako treba postupati i kada je u pitanju imovina SPC - zaključio je Jošić, naglašavajući da je najbitnije što se počelo intenzivno pričati o ovome.

Poruke ministara

Ministri pravde Republike Srpske, FBiH i BiH nedavno su razgovarali o zaštiti imovine koja je u vlasništvu SPC, a nalazi se na području FBiH.

Ministar pravde Srpske Goran Selak je izjavio da je federalni ministar Vedran Škobić prihvatio da se uključi u razgovore sa predstavnicima SPC, da bi se riješile nesuglasice u vezi sa aktuelnim procesom harmonizacije koji se sprovodi na području određenih kantona u FBiH.

(Glas Srpske)