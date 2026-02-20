Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

Kako je saopšteno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo nema snimke iz tramvaja koji je prošle sedmice iskočio iz šina.

Forenzičkom obradom hard diska koji je izuzet iz kabine vozača, utvrđeno je da snimljenog materijala nije bilo od 29.11.2025. godine. Tužilaštvo, između ostalog, utvrđuje zašto nije funkcionirao sistem video nadzora – kazala je Azra Bavčić iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Upravo je snimak kao ključni dokaz navodio i ministar saobraćaja KS u ostavci Adnan Šteta, ali i Elmin Plećan, branilac vozača tramvaja Adnana Kasapovića.