Potvrđeno iz Tužilaštva: Nema snimka iz tramvaja koji je iskočio iz šina

20.02.2026

08:46

Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Kako je saopšteno iz Tužilaštva Kantona Sarajevo nema snimke iz tramvaja koji je prošle sedmice iskočio iz šina.

Forenzičkom obradom hard diska koji je izuzet iz kabine vozača, utvrđeno je da snimljenog materijala nije bilo od 29.11.2025. godine. Tužilaštvo, između ostalog, utvrđuje zašto nije funkcionirao sistem video nadzora – kazala je Azra Bavčić iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Поплава у Хрватској

Region

Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

Upravo je snimak kao ključni dokaz navodio i ministar saobraćaja KS u ostavci Adnan Šteta, ali i Elmin Plećan, branilac vozača tramvaja Adnana Kasapovića.

Sarajevo

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

12

25

Potvrđen aranžman od 81 miliona evra za put Foča - Šćepan polje

12

22

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

