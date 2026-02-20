Jezivi snimci katastrofe: Eksplodirao kamion pun gasa

U ranim jutarnjim satima, kamion koji je prevozio tečni gas eksplodirao je na ukrštanju Ruta 5 Norte i General Velaskez avenije u glavnom gradu Čilea, Santijagu, ostavljajući iza sebe prizore potpune katastrofe.

U nesreći je najmanje četvoro ljudi izgubilo život, dok je 17 povrijeđeno, među njima petoro u životnoj opasnosti.

Prema preliminarnim snimcima i izjavama tužilaštva, kamion je pri velikoj brzini izgubio kontrolu, udario u zaštitnu ogradu i prevrnuo se.

U trenutku prevrtanja nastala je pukotina na rezervoaru, gas se naglo oslobodio, a varnica je izazvala masivnu eksploziju koja je zahvatila najmanje sedam vozila, uključujući automobile i motocikle na donjim nivoima auto-puta.

Borba koja je trajala devet sati

Iz kamiona se odmah nakon detonacije podigla ogromna crna pečurka dima, vidljiva kilometrima širom sjevernog dijela glavnog grada.

Vatrena stihija je otvarala nove žarišne tačke, a vatrogasci, čak 25 jedinica borili su se satima da stabilizuju situaciju i ohlade cilindar kako bi spriječili sekundarne eksplozije.

Jedan od poginulih je i vozač kamiona, čiji je identitet kompanija potvrdila.

Snimci do kojih su mediji došli prikazuju trenutak detonacije i širenje plamena ka koloni vozila koja se već nalazila na auto-putu, mnogi vozači doslovno nisu imali kuda da pobjegnu.

Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos.



Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH — El Maglio 🇨🇱🇮🇹 (@Lettus_Maglio) February 19, 2026

Guverner Metropolitanske regije, Klaudio Orego, potvrdio je da je izgorjelo "između sedam i devet vozila“, kao i više vozila u obližnjem auto-otpadu koji se zapalio usljed toplotnog udara.

Sumnja na nedozvoljenu brzinu

Tužiteljka Makarena Kanjas navela je da preliminarni snimci pokazuju da je uzrok nesreće najvjerovatnije neprilagođena brzina. Prema izjavama policije Čilea, kamion je u 8:22 časova naglo izgubio stabilnost prilikom ulaska na most i udario je u barijeru, nakon čega se prevrnuo, što je dovelo do katastrofalnog rasipanja gasa i eksplozije.

Službe hitne pomoći (SAMU) i timovi auto-puta zbrinuli su sve povrijeđene, dok su trojica teško povrijeđenih muškaraca prebačena u Posta Central, najveći urgentni centar u Čileu.

Reakcije vlasti i upozorenja stanovništvu

Predsjednik Gabriel Boric, koji boravi na Uskršnjem ostrvu, saopštio je da je u kontaktu sa lokalnim vlastima i da su državne službe "u punoj mobilizaciji kako bi zaštitile stanovništvo od posljedica gustog dima“.

Komandant vatrogasne jedinice Kvilikura, Rodrigo Espinoza, ocijenio je da je "kontrolisanje požara bilo izuzetno teško", dok se istraga o tačnom uzroku nastavlja.