Ponovo se širi uznemirujući snimak: Bacio bombu, ranjena žena

Izvor:

ATV

20.02.2026

11:09

Komentari:

0
Поново се шири узнемирујући снимак: Бацио бомбу, рањена жена

Uznemirujući snimak svađe dvoje ljudi u Svetom Križu u Hrvatskoj, koja je završila sa teškim povredama, ponovo se širi društvenim mrežama.

Naime, slučaj se dogodio u decembru 2023. godine kada je 55-godišnji muškarac bacio bombu u dvorište porodične kuće.

Tada je ranjena 52-godišnja žena kojoj je pomoć ukazana u Županijskoj bolnici Čakovec.

Na snimku se vidi muškarac koji drži bombu i svađa se sa ženom koja sve snima.

Полиција Србија

Hronika

Počelo svađom, a završilo krvavo: Mladić (28) nakon rasprave jednim udarcem ''pokosio'' čovjeka

Na kraju snimka čovjek baca eksplozivnu napravu, da bi se na kraju čula žena koja jauče u bolovima.

Video je ponovo postao aktuelan nakon što je podijeljen na društvenim mrežama gdje je privukao veliku pažnju korisnika.

Tagovi :

Bomba

Hrvatska

Komentari (0)
