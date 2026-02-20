Ponovo se širi uznemirujući snimak: Bacio bombu, ranjena žena

Izvor:
20.02.2026
Uznemirujući snimak svađe dvoje ljudi u Svetom Križu u Hrvatskoj, koja je završila sa teškim povredama, ponovo se širi društvenim mrežama.
Naime, slučaj se dogodio u decembru 2023. godine kada je 55-godišnji muškarac bacio bombu u dvorište porodične kuće.
Tada je ranjena 52-godišnja žena kojoj je pomoć ukazana u Županijskoj bolnici Čakovec.
Na snimku se vidi muškarac koji drži bombu i svađa se sa ženom koja sve snima.
Na kraju snimka čovjek baca eksplozivnu napravu, da bi se na kraju čula žena koja jauče u bolovima.
Video je ponovo postao aktuelan nakon što je podijeljen na društvenim mrežama gdje je privukao veliku pažnju korisnika.
