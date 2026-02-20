Logo
Crnogorska policija na nogama: U toku akcija širom zemlje, evo ko je na meti

Tanjug

20.02.2026

09:27

Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

U Nikšiću i Grahovu u toku je velika policijska akcija, a na meti su organizovane kriminalne grupe i međunarodno tražena lica, javlja portal RTCG.

Taj portal saznaje da se akcija sprovodi na više lokacija i u Nikšiću i u Grahovu.

Prema istom izvoru, u akciji učestvuje veliki broj policajaca.

Crna Gora

hapšenje

