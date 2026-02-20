Crnogorska policija na nogama: U toku akcija širom zemlje, evo ko je na meti

Izvor:
Tanjug
20.02.2026
09:27

U Nikšiću i Grahovu u toku je velika policijska akcija, a na meti su organizovane kriminalne grupe i međunarodno tražena lica, javlja portal RTCG.
Taj portal saznaje da se akcija sprovodi na više lokacija i u Nikšiću i u Grahovu.
Prema istom izvoru, u akciji učestvuje veliki broj policajaca.
