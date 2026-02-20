Zbog snježnih padavina u Sloveniji više od 30.000 potrošača bez struje

Zbog obilnih snježnih padavina oko 30.000 potrošača na području Maribora i više od 6.000 na području Celja nema električnu energiju.

Problema u Mariboru ima i u vodosnabdijevanju.

U dijelovima zemlje saobraćaj je veoma otežan i zbog snježnih nanosa. Snijeg pada širom Slovenije, a najviše ga ima u Koruškoj i Podravju.

Prema prognozama, snijeg će padati do kasnog popodneva.