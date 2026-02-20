Zbog snježnih padavina u Sloveniji više od 30.000 potrošača bez struje

Izvor:
Zbog obilnih snježnih padavina oko 30.000 potrošača na području Maribora i više od 6.000 na području Celja nema električnu energiju.
Problema u Mariboru ima i u vodosnabdijevanju.
U dijelovima zemlje saobraćaj je veoma otežan i zbog snježnih nanosa. Snijeg pada širom Slovenije, a najviše ga ima u Koruškoj i Podravju.
Prema prognozama, snijeg će padati do kasnog popodneva.
