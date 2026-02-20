Logo
Large banner

Sok koji čisti jetru i jača srce: Evo kako da ga pripremite

Izvor:

Krstarica

20.02.2026

11:16

Komentari:

0
Сок који чисти јетру и јача срце: Ево како да га припремите
Foto: Pixabay

Nekada nismo trčali za svakim lijekom, nego smo zdravlje tražili u bašti. Ovaj domaći sok od cvekle se decenijama pravi čim pritisak krene da zeza ili osjetite da ste malaksali. Bake su ga ostavljale u ostavi kao prvu pomoć za srce i krv, a recept je ostao isti – prost, prirodan i provjeren.

Danas svi trčimo u apoteke čim nas nešto zaboli, a zaboravljamo da su naši stari zdravlje čuvali u bašti i ostavi. Nisu im trebale tablete da bi imali snage – znali su šta priroda nudi. Cvekla je za njih bila svetinja, korijen koji vraća krv u obraze i čisti tijelo od svega lošeg što se u njemu skupi.

Bomba

Region

Ponovo se širi uznemirujući snimak: Bacio bombu, ranjena žena

Ovaj sok nije neka moderna izmišljotina, već starinski lek koji se nekada pravio u svakoj kući. Red je da se podsjetimo recepta koji su naše bake znale napamet, a koji danas može da nam spasi zdravlje.

Recept za domaći sok od cvekle

Šta vam je potrebno:

2 kg domaće cvekle

1 kg šećera

3 kesice vanilin šećera (da lepše miriše)

3 kesice limuntusa

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Zajednički doći do prijedloga rezolucije

Priprema:

Cvekle prvo dobro operite, oljuštite ih i isjecite na kolutove. U jednu veću šerpu sipajte 3 litra hladne vode, pa ubacite cveklu.

Kuvajte dok ne proključa, a onda smanjite vatru i ostavite da krčka još pola sata. Vidjećete kako voda postaje tamna i gusta – to je ono najzdravije što izlazi iz cvekle.

Sklonite sa šporeta i izvadite komade cvekle (nju nemojte bacati, može da se pojede kao salata).

Dok je voda još topla, sipajte šećer i miješajte dok se skroz ne otopi. Na kraju dodajte vanilin šećer i limuntus, pa sve još jednom promiješajte da se sjedini.

Vruć sok sipajte u staklene flaše koje ste prethodno oprali. Dobro ih zatvorite i ostavite da se polako ohlade. Čuvajte ih u frižideru.

Полиција Србија

Hronika

Počelo svađom, a završilo krvavo: Mladić (28) nakon rasprave jednim udarcem ''pokosio'' čovjeka

Kako se pije i zašto pomaže?

Dobija se jak sirup, pa ga razmutite sa malo vode, baš onako kako vam prija.

Ovaj napitak nije tu samo da vas osvježi. On je pravi melem za jetru jer je pročišćava i pomaže joj da bolje radi. Srce će vam biti zahvalnije, a pritisak će se polako smiriti jer ovaj sok prirodno pomaže krvnim sudovima da se „odmore“.

Pijte ga onako kako su radili naši stari – bez žurbe, svakog dana po jednu čašu, i vidjećete kako vam se snaga polako vraća.

Podijeli:

Tagovi :

sok od cvekle

cvekla

liječenje malokrvnosti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Камионџија у возилу крио 50 килограма марихуане

Hronika

Kamiondžija u vozilu krio 50 kilograma marihuane

1 h

0
Захтјев васпитача јасан - јануарску плату исплатити у потпуности

Banja Luka

Zahtjev vaspitača jasan - januarsku platu isplatiti u potpunosti

1 h

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Košarka

Navijači vrijeđali Jokića, ponavljali jednu riječ - VIDEO

1 h

0
Мерцедесом "покосио" пјешака

Hronika

Mercedesom "pokosio" pješaka

1 h

0

Više iz rubrike

Умор главобоља

Zdravlje

Kako se izboriti sa zimskim i proljetnim umorom: Osluškujte svoje tijelo

4 h

0
Преминуо чувени доктор Љубомир Ђорђевић, изумио вјештачку крв

Zdravlje

Preminuo čuveni doktor Ljubomir Đorđević, izumio vještačku krv

20 h

1
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Zdravlje

Stevanu se život okrenuo naglavačke: Zvali su me "šećerko"

22 h

0
Сок од спелте

Zdravlje

Supružnici iz Bijeljine proizvode sok od spelte: Dobar za dijabetičare...

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Nestala dva ribolovca: U toku potraga

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

12

11

Vozači pozvani na oprez: Od ponedjeljka aktivnosti na auto-putu Banjaluka-Gradiška

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner