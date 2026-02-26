Logo
Large banner

Sutra novi protesti u Sarajevu

26.02.2026

17:23

Komentari:

0
Сутра нови протести у Сарајеву
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U Sarajevu je za sutra zakazan novi protest zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić, a četiri osobe povrijeđene.

Protest je na društvenim mrežama najavila neformalna grupa studenata, uz poruku da "nema odugovlačenja ili će oni da sude".

Protest je zakazan za 13 časova kod Zemaljskog muzeja, gdje se 12. februara dogodila nesreća.

Na prošlom protestu održanom u subotu, 21. februara, zatražene su hitne ostavke nadležnih, transparentna istraga o nesreći, sloboda okupljanja i reorganizacija javnog prevoza.

Меланија Трамп

Svijet

Melanija Tramp predsjedava sjednici Savjeta bezbjednosti UN

Okupljeni su zahtijevali da istraga o tramvajskoj nesreći bude obavljena u potpunosti i u razumnom roku, bez odgađanja i uobičajenih namjernih razvlačenja, a nalazi izneseni u javnost.

U tramvajskoj nesreći je poginuo student Erdoan Morankić, dok je teško povrijeđena srednjoškolka Ela Jovanović, kojoj je amputirana noga.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

BiH

Amidžić o potpisu Hasanovića: Jesu li to baš sve "tehnologije"? Kome?

4 h

4
Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

BiH

Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

6 h

3
Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу

BiH

Kovačević o BHRT-u: Prekinite program 1. marta ili se ugasite i učinite nam uslugu

8 h

5
БХРТ привремено прекинуо програм

BiH

Pred kolapsom: BHRT privremeno prekinuo program

11 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Horor: Trudnica se zakucala u zgradu

18

35

Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

18

28

Govedina postaje luksuz u Argentini

18

27

Vođa Škaljaraca osuđen na 15 godina!

18

11

Još troje uhapšenih zbog tuče u banjalučkoj dvorani Borik

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner