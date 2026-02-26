Logo
Pred kolapsom: BHRT privremeno prekinuo program

ATV

26.02.2026

07:27

БХРТ привремено прекинуо програм
Foto: screenshot

BHRT je u 7:00 sati jutros privremeno prekinuo emitovanje redovnog programa, a za danas je najavljeno vanredno obraćanje uprave ovog emitera.

U toku dana će biti emitovane samo vijesti prema redovnom rasporedu.

Za dva dana ističe rok koji je Evropska radiodifuzna unija (EBU) dala BHRT-u da plati dug koji sa kamatama iznosi 22 miliona KM, u suprotnom će uslijediti blokada računa.

To bi značilo ne samo prestanak emitovanja programa i prestanak isplate plata za radnike, već i potencijalni kolaps kompletne komunikacijske infrastrukture.

"S obzirom na to da iz EBU-a nisu dobili nikakvu ponudu od BiH koja bi bila zadovoljavajuća da se uđe u neke razgovore s njima, mi možemo očekivati da oni pokrenu sudsko rješenje tog zamrzavanja računa. To će nam dati još neko vrijeme dok se ne sprovedu procedure, ali to vrijeme može biti mjesec-dva i nakon toga je to definitivno kraj BHRT-a ovakvog kakvog poznajemo", upozorio je v.d. generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.

Istakao je da se BHRT u februaru već četiri ili pet puta suočavao sa blokiranim računima.

"Sreća u nesreći je da se nije radilo o tako velikim ciframa da nas spriječe da radimo svoj posao, pa smo između ostalog, uspjeli da građanima obezbijedimo praćenje Zimskih olimpijskih igara na način da smo sredstva predviđena za topli obrok radnicima preusmjerili na plaćanje tv prava", rekao je Karamehmedović.

