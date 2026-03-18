Ljetovanje u Crnoj Gori sve skuplje: Ko ne rezerviše sad, plaća duplo

18.03.2026

21:01

Crna Gora more
Foto: Pexels

Ljetovanje u Crnoj Gori ovog ljeta koštaće od oko 150 evra po osobi u predsezoni, pa sve do 600 evra i više u samom jeku sezone, i to za apartmanski smještaj, dok će oni koji se odluče za hotele morati da izdvoje i do 1.000 evra po osobi.

Predstojeća ljetnja turistička sezona već sada izaziva veliko interesovanje među građanima Srbije, a tradicionalno jedna od najtraženijih destinacija među našim turistima je crnogorsko primorje.

Blizina, Jadran i raznovrsna ponuda smještaja čine da se mnogi iz godine u godinu odlučuju upravo za odmor u komšiluku.

Prema aktuelnim podacima turističkih agencija, cijene aranžmana variraju u zavisnosti od termina i tipa smještaja. U predsezoni, koja obuhvata maj, jun i septembar, apartmanski aranžmani sa prevozom mogu se pronaći već od oko 150 do 300 evra po osobi za desetodnevni boravak.

Елиф Карарслан

Scena

Izbačena iz fudbala zbog navodnog intimnog snimka, sada zarađuje desetine hiljada evra mjesečno

Međutim, kako sezona ulazi u svoj vrhunac tokom jula i avgusta, cijene se gotovo udvostručuju, pa isti aranžmani dostižu između 300 i 600 evra.

Cijene na Bukingu

Što se tiče cijena apartmana na Bukingu, u predsezoni se kreću već od 2.300 dinara po noći, dok u hotelima smještaj košta od 6.000 pa naviše sa doručkom. Kako je Kurir istraživao, te cijene se u jeku sezone, oko 15. jula, već udvostručuju, te apartmani koštaju od 4.000 dinara pa naviše.

Hoteli i preko 1.000 evra

Kada je riječ o hotelskom smještaju, cijene su značajno više. Noćenje sa doručkom ili polupansionom u sezoni kreće se od oko 65 do 130 evra po osobi dnevno, što za sedmodnevni odmor iznosi između 450 i 900 evra, dok kompletni aranžmani sa prevozom često prelaze i 1.000 evra.

Хрватска

Region

Planirate ljetovanje na Jadranu? Ovo su cijene apartmana

U najpopularnijim destinacijama poput Budve, interesovanje je već sada veliko, naročito za povoljnije apartmane. Turisti koji planiraju ljetovanje sve češće rezervišu unaprijed kako bi iskoristili takozvane „frst minut“ (first minute) popuste, koji mogu donijeti uštede i do 20 odsto.

Mnogi turisti očekuju niže cijene, međutim, zaposleni u turizmu podsjećaju da su cijene iz sezone u sezonu više zbog rasta inflacije, zarada zaposlenih u ugostiteljstvu i cijena hrane.

Cijene ljetovanja u Crnoj Gori:

  • Predsezona i kraj sezone (maj, jun, septembar) – 150–300 evra po osobi za 10 dana (smještaj i prevoz)
  • Glavna sezona (jul i avgust) – 300–600 evra po osobi za 10 dana (apartman i prevoz)
  • Hotelski smještaj – 65–130 evra po osobi dnevno
  • Sedam noći u hotelu – 450–900 evra po osobi
  • Hotelski aranžmani sa prevozom – 600–1.000 evra
  • Autobuski prevoz (povratna karta) – oko 70 evra
  • Budva (hoteli sa tri i četiri zvjezdice) – 700–1.000 evra po osobi
  • Luksuzni hoteli – 1.000 i više evra po osobi

(b92)

Pročitajte više

Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

Svijet

Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

3 sedm

0
turističke destinacije za ljeto 2026

Zanimljivosti

Ove evropske destinacije svi preporučuju za 2026. godinu

1 mj

0
Никола Шобот и Даријана Кецман

Društvo

Stipendije i besplatno ljetovanje za štićenike Doma "Rada Vranješević"

2 mj

0
Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

Ekonomija

Ljetovanje u Grčkoj 99 evra: Ovo su najjeftinije ponude za predsezonu

2 mj

0

Više iz rubrike

Ацо Ђукановић

Region

"Pet milion evra nije dovoljno za puštanje na slobodu Aca Đukanovića"

7 h

0
Мајка и беба

Region

Pokrenuta inicijativa za pet godina radnog staža majkama

9 h

1
Пали лажни полицајци из БиХ: Ојадили старицу за 30.000 евра

Region

Pali lažni policajci iz BiH: Ojadili staricu za 30.000 evra

9 h

0
Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

Region

Planirate ljetovanje na Jadranu? Ovo su cijene apartmana

9 h

0
