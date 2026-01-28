Ove evropske destinacije svi preporučuju za 2026. godinu

Ako vam januar djeluje beskrajno siv, a novogodišnje odluke su već pale u zaborav, niste jedini. Upravo je početak godine trenutak kada većina ljudi počinje da sanja o sljedećem putovanju.

Pretraga „kuda putovati po Evropi 2026“ nudi stotine prijedloga, ali kada se analizira deset najuticajnijih svjetskih turističkih medija, izdvajaju se destinacije koje se ponavljaju iznova. Upravo ta mjesta pozicioniraju se kao pravi „must-visit“ izbori za narednih 12 mjeseci.

Oulu, Finska – kulturna prijestonica Evrope 2026.

Najčešće pominjana evropska destinacija za 2026. godinu je Oulu, grad na sjeverozapadu Finske, smješten uz obalu Botničkog zaliva. Poznat po aurori borealis i snažnoj kulturi sauna, Oulu ove godine dobija poseban razlog za posjetu – titulu Evropske prijestonice kulture 2026.

Oulu, Finska

Tokom cijele godine grad nudi bogat program: opere posvećene kulturi i istoriji Sami naroda, javne umjetničke instalacije poput rute „klimatskog sata“, kao i „Arktik fud lab“ (Arctic Food Lab), koji promoviše autentičnu gastronomiju sjevera. Oulu se tako pozicionira kao idealna destinacija za putnike koji traže spoj prirode, kulture i savremenih tema.

Filmski turizam u Grčkoj i na Siciliji

Trend takozvanog „set-džetinga“ (set-jetting), odnosno putovanja inspirisanih filmovima i serijama, nastavlja da raste i u 2026. godini. Epska filmska adaptacija „Odiseje“, u režiji Kristofera Nolana (Christopher Nolan), ponovo je usmjerila pažnju ka Grčkoj i Italiji.

sicilija

Poluostrvo Peloponez privlači ljubitelje istorije i mitologije lokacijama povezanim s Odisejevim putovanjima, dok se sicilijansko ostrvo Favinjana nameće kao autentična, ali još uvijek relativno mirna alternativa. Ove destinacije nude idealan balans između kulturnog nasljeđa, mora i filmske magije.

Putovanje u sjeni potpunog pomračenja Sunca

Jedan od najneobičnijih razloga za putovanje u 2026. godini jeste potpuno pomračenje Sunca u avgustu. Island se posebno ističe, naročito poluostrvo Snaefelsnes, gdje će se pomračenje najduže zadržati, uz prateće festivale, koncerte i edukativna predavanja.

island

Među najpoželjnijim lokacijama je i Španija, sa regijama poput Aragona, Baskije i Asturije. Ovi krajevi nude jedinstvenu kombinaciju astronomskog spektakla, bogate istorije i netaknute prirode.

Gimarajš, Portugalija – evropska zelena prijestonica

Za putnike koji traže održiva i ekološki osvješćena putovanja, Gimarajš (Guimarães) u Portugaliji predstavlja izuzetan izbor. Kao evropska zelena prijestonica, grad ulaže u razvoj zelenih površina, biciklističke infrastrukture i održivog urbanog planiranja.

Gimarajš, Portugalija

Istovremeno, istorijski centar Gimarajša nalazi se na Uneskovoj listi svjetske baštine, što ovu destinaciju čini idealnom za one koji žele da spoje ekologiju, kulturu i autentično gradsko iskustvo.

Književna putovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Godina 2026. donosi snažan povratak književnog turizma. Devon, rodni kraj Agate Kristi (Agatha Christie), privlači ljubitelje krimi-romana festivalima, muzejima i lokacijama koje su inspirisale njena djela.

Istovremeno, obožavaoci medvjedića Pua mogu posjetiti šumu Ešdaun (Ashdown Forest), koja je poslužila kao inspiracija za „Čarobnu šumu od sto jutara“. Ovakva putovanja nude nostalgično, mirno i sadržajno iskustvo, daleko od masovnog turizma.

Dolomiti – olimpijska energija i priroda tokom cijele godine

Zimske olimpijske i paraolimpijske igre u Milanu i Kortini d’Ampeco (Cortina d’Ampezzo) stavljaju Dolomite u fokus 2026. godine. Region je idealan za ljubitelje zimskih sportova, ali i za one koji planiraju ljetnji odmor.

Dolomiti

Planinarenje od planinske kuće do kuće, spektakularni pejzaži i razvijena turistička infrastruktura čine Dolomite destinacijom koja nudi kvalitetan doživljaj tokom cijele godine.

Evropa 2026: između kulture, prirode i doživljaja

Putovanja u Evropi 2026. godine obilježavaju jasni trendovi: kulturne prijestonice, filmske lokacije, veliki prirodni fenomeni, održivost i doživljaji sa dubljim značenjem.

Od sjevera Finske do Mediterana, ove destinacije nisu samo popularne – one nude priču, kontekst i iskustvo koje traje duže od samog putovanja. Upravo zato se iznova nalaze na listama najvažnijih svjetskih turističkih medija.