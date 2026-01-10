U funkciji Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu

U Republici Srpskoj 1. januara je počela registracija korisnika Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu, što će omogućiti Turističkoj organizaciji da u svakom momentu ima tačan broj turista u Srpskoj.

Centralni informacioni sistem omogućava evidenciju ugostiteljskih objekata, gostiju i boravišne takse, čime se obezbjeđuje bolja kontrola, pouzdana statistika i efikasnija naplata javnih prihoda, izjavila je Srni saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Sanela Šimun.

Ona je navela da ugostitelji mogu pristupiti sistemu putem ovog linka.

"Pristup je besplatan za sve ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja, a ovim sistemom se uz bolji uvid u statističke pokazatelje, jača transparentnost i fiskalna disciplina, te unapređuju aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije", naglasila je Šimunova.