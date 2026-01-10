Vozači oprez! Magla i led otežavaju saobraćaj

U većini krajeva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su klizavi zbog ledene kiše koja je padala tokom noći, a na dionicama preko planinskih prevoja ima leda i zaostalog snijega.

U kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, posebno na području Istočnog Sarajeva i Foče, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozačima se savjetuje povećan oprez pri prelasku mostova i nadvožnjaka, vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu uz obaveznu zimsku opremu.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina rejon Balatuna i Trnjaka, te će se saobraćaj odvijati usporeno sa privremenim prekidima.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu granični prelaz Rača saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brze ceste/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Ljubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH, na putu Bosansko Grahovo-Drvar na snazi je zabrana saobraćaja za sve kategorije vozila, dok je na putu Bosansko Grahovo-Strmica zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tona saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačan je intezitet saobraćaja na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.