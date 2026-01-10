Predlog premijerke Italije Đorđe Meloni o novom dijalogu sa Rusijom i imenovanju specijalnog izaslanika EU za ukrajinsko riješenje pokreće pitanja o tome s kim i o čemu voditi pregovore, ocenio je član ustavnog komiteta Saveta Federacije Rusije Aleksej Puškov.

„Poslije predsednika Francuske Emanuela Makrona, premijerka Italije Meloni je izjavila da je došlo vrijeme za pregovore sa Rusijom. S tim u vezi, postavljaju se dva pitanja“, napisao je Puškov na svom Telegram kanalu.

Kako je naveo, prvo pitanje je — o kakvim pregovorima je riječ, bilateralnim ili u ime EU? Puškov je objasnio da se to pitanje postavlja jer su, prema njegovim riječima, u EU do sada za pregovore istupali samo premijer Mađarske Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico, dok predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i Evropska komisija, kako tvrdi, „nisu željeli ni da čuju“ o pregovorima.

Svijet Meloni: Evropa treba da uspostavi dijalog sa Rusijom

Drugo pitanje, po Puškovu, tiče se pozicije sa kojom istupa EU, a koja se, kako je naveo, svodi na podršku svim zahtevima Kijeva, zbog čega, po njegovom mišljenju, ne može da služi kao osnova za produktivne pregovore.

(sputnik srbija)