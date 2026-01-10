Logo
Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

Izvor:

Sputnik Srbija

10.01.2026

08:04

Komentari:

0
Velika Britanija je izdvojila 200 miliona funti za pripreme za moguće raspoređivanje trupa u Ukrajini, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

"Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili potvrđuje da je 200 miliona funti sterlinga opredjeljeno za ovu godinu i da će biti usmjereno na pripreme za eventualno raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu britanske vlade.

Kako se navodi, ta sredstva uključuju modernizaciju vozila, komunikacionih sistema, sistema zaštite od bespilotnih letjelica i nabavku dodatne opreme za zaštitu trupa, što će obezbijediti spremnost snaga za raspoređivanje ukoliko bude potrebno.

Prema dokumentu, sredstva se izdvajaju iz osnovnog odbrambenog budžeta kraljevstva i imaju za cilj da pošalju signal saveznicima i protivnicima Britanije, uključujući namjeru Londona da predvodi multinacionalne snage u Ukrajini.

Ranije je u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova saopšteno da je bilo kakav scenario raspoređivanja trupa država članica NATO-a u Ukrajini kategorički neprihvatljiv za Rusiju i da nosi rizik oštre eskalacije.

U tom ministarstvu su izjave o mogućem slanju kontingenta iz zemalja članica Alijanse u Ukrajinu, koje su se čule u Velikoj Britaniji i drugim evropskim državama, nazvali podsticanjem nastavka borbenih dejstava.

(sputnik srbija)

