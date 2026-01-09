Logo
Tramp: SAD imaju dobre odnose sa narodom Venecuele

09.01.2026

22:15

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD imaju dobre odnose sa narodom Venecuele, uključujući ljude koji vode zemlju.

Tokom sastanka sa rukovodiocima naftnih i gasnih kompanija, Tramp je rekao da će američke kompanije imati priliku da obnove energetsku infrastrukturu Venecuele i povećaju proizvodnju nafte na najveći nivo do sada.

"Venecuela nam je dala 30 miliona barela. To je mnogo nafte. Vrijedna je oko četiri milijarde dolara i trenutno je na putu ka SAD", istakao je predsjednik SAD.

On je rekao da je administracija SAD, u saradnji sa prelaznom vladom Venecuele, danas zaplijenila brod koji je prevozio naftu i napustio zemlju bez dozvole.

"Taj tanker je sada na putu nazad ka Venecueli, a nafta će biti prodata kroz Veliki energetski sporazum, koji smo stvorili za takvu prodaju", precizirao je Tramp.

