Tramp: SAD imaju dobre odnose sa narodom Venecuele

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD imaju dobre odnose sa narodom Venecuele, uključujući ljude koji vode zemlju.

Tokom sastanka sa rukovodiocima naftnih i gasnih kompanija, Tramp je rekao da će američke kompanije imati priliku da obnove energetsku infrastrukturu Venecuele i povećaju proizvodnju nafte na najveći nivo do sada.

"Venecuela nam je dala 30 miliona barela. To je mnogo nafte. Vrijedna je oko četiri milijarde dolara i trenutno je na putu ka SAD", istakao je predsjednik SAD.

On je rekao da je administracija SAD, u saradnji sa prelaznom vladom Venecuele, danas zaplijenila brod koji je prevozio naftu i napustio zemlju bez dozvole.

"Taj tanker je sada na putu nazad ka Venecueli, a nafta će biti prodata kroz Veliki energetski sporazum, koji smo stvorili za takvu prodaju", precizirao je Tramp.