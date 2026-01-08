Logo
Large banner

Američki Senat zabranio upotrebu vojske protiv Venecuele

Izvor:

SRNA

08.01.2026

18:10

Komentari:

0
Амерички Сенат забранио употребу војске против Венецуеле

Američki Senat usvojio je rezoluciju kojom se zabranjuje upotreba oružanih snaga protiv Venecuele.

Rezolucija je usvojena sa 52 glasa "za" i 47 "protiv".

vasington partizan

Košarka

Poznata sudbina Dvejna Vašingtona u Partizanu

SAD su 3. januara pokrenule masovni napad na Venecuelu i zarobile predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, nakon čega su oni odvedeni u Njujork.

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će se Maduro i Floresova suočiti sa suđenjem zbog umiješanosti u "narkoterorizam" i prijetnju po SAD.

илу-спавање-10102025

Savjeti

Koja je idealna temperatura u spavaćoj sobi tokom zime

Rusija, Kina i Sjeverna Koreja su oštro osudile akcije SAD. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je solidarnost sa venecuelanskim narodom i pozvalo na oslobađanje Madura i njegove supruge, kao i na sprečavanje dalje eskalacije situacije.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

Srbija

Prevrnuo se kamion pun piva: Teret rasut po putu

2 h

0
Лукашенко о хапшењу Мадура: Издаја!

Svijet

Lukašenko o hapšenju Madura: Izdaja!

2 h

0
Седмично се у ФБиХ пријави 10 хиљада обољелих

Društvo

Sedmično se u FBiH prijavi 10 hiljada oboljelih

2 h

0
Тришић Бабић: Српска бирала теже, али исправно - то је пут политичке зрелости и здравог разума

Republika Srpska

Trišić Babić: Srpska birala teže, ali ispravno - to je put političke zrelosti i zdravog razuma

2 h

2

Više iz rubrike

Лукашенко о хапшењу Мадура: Издаја!

Svijet

Lukašenko o hapšenju Madura: Izdaja!

2 h

0
"Фолксваген" затвара фабрику због олује

Svijet

"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

3 h

0
Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

Svijet

Protest u Mineapolisu poslije ubistva žene u akciji ICE-a

3 h

0
Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Svijet

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner