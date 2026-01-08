Američki Senat zabranio upotrebu vojske protiv Venecuele

Izvor:
Američki Senat usvojio je rezoluciju kojom se zabranjuje upotreba oružanih snaga protiv Venecuele.
Rezolucija je usvojena sa 52 glasa "za" i 47 "protiv".
SAD su 3. januara pokrenule masovni napad na Venecuelu i zarobile predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, nakon čega su oni odvedeni u Njujork.
Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je da će se Maduro i Floresova suočiti sa suđenjem zbog umiješanosti u "narkoterorizam" i prijetnju po SAD.
Rusija, Kina i Sjeverna Koreja su oštro osudile akcije SAD. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je solidarnost sa venecuelanskim narodom i pozvalo na oslobađanje Madura i njegove supruge, kao i na sprečavanje dalje eskalacije situacije.
