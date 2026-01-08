Trišić Babić: Srpska birala teže, ali ispravno - to je put političke zrelosti i zdravog razuma

Srpska je birala put koji je teži, ali ispravan - put političke zrelosti i zdravog razuma. I upravo zato danas ima glas koji se čuje, rekla je v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, na svečanoj Akademiji povodom Dana Republike Srpske.

"Hvala vam što ste i danas sa nama i uz nas, uz našu Republiku, našu kuću i naše ognjište. Da su se poštovali Božiji i zemaljski zakoni, da se poštovala volja naroda, danas s ovog mjesta po pravu i po zaslugama, trebalo je da vam se u svojstvu predsjednika Republike obrati Milorad Dodik, legalno izabrani predsjednik Republike Srpske. Zahvaljujući spoljnim neprijateljima srpskog naroda, predsjednik Dodik je nelegitimno i nelegalno i nedemokratski bio prinuđen da se povuče sa funkcije koja mu pripada. Zašto na takav način? Zato što putem izbora, u demokratskom procesu, neprijateljima Republike Srpske to nije bilo moguće postići", naglasila je Ana Trišić Babić.

Ona dodaje da je Dodik svjestan loših namjera prema Republici Srpskoj učinio korak nazad, da bismo zajedno napravili velike korake naprijed. Takve odluke nisu svojstvene političarima, ali jesu državnicima i velikim ljudima.

"Milorad Dodik je i jedno i drugo. Zato vas sve molim da zajedno pozdravimo legalno izabranog predsjednika Republike Srpske za mandat 2022-2026, gospodina Milorada Dodika", poručila je Trišić Babić.

Trišić Babić kaže da je Republika Srpska danas ovdje jer je nastala na volji naroda i jer je tu volju naučila da brani - mirno, razumno i odgovorno.

Republika Srpska Patrijarh Porfirije: Okupila nas dvostruka radost - rođenje Isusa Hrista i rađanje Reublike Srpske

"U proteklim godinama, dok su pritisci rasli, Republika Srpska nije birala ni povlačenje ni sukobe. Birala je put koji je teži, ali ispravan - put političke zrelosti i zdravog razuma. I upravo zato danas ima glas koji se čuje", rekla je Trišić Babić.

Ona dodaje da je Republika Srpska na međunarodnoj sceni pokazala da veličina teritorije ne određuje snagu politike.

"Snagu određuju dosljednost, istrajnost i jasna poruka. Danas Republika Srpska nije objekat međunarodnih odnosa - ona je njihov aktivan i prepoznat glas. Na evropskom nivou, Republika Srpska ima odlične odnose sa svim narastajućim političkim snagama koje će u velikoj mjeri određivati političku budućnost Evrope. Sa onima koji razumiju da demokratija nije nametanje, već dogovor. Da stabilnost ne dolazi dekretima, već poštovanjem volje naroda. Istok ili zapad, lažna je dilema za male zemlje kao što je naša. Svjesni i svojih gabarita ali i gabarita sila na svjetskoj sceni mi možemo samo reći da hoćemo da budemo i mudri i hrabri i otvoreni, ali konačno uvijek i prije svega gledajući svoj interes.Na globalnom planu, svijet se mijenja. Politika se vraća narodu, porodici, radu, vjeri i identitetu. Republika Srpska je tu promjenu prepoznala na vrijeme. Bila je među prvima koji su govorili da svijet ne može opstati na pritiscima i prisilama, već na ravnoteži, suverenitetu i međusobnom uvažavanju", kaže Trišić Babić.

Trišić Babić ističe da Srpska Upravo zato danas ima snagu veću od brojnosti i prostora.

"Snagu da se borimo argumentima. Snagu da branimo mir. Snagu da štitimo svoje pravo da sami odlučujemo o sebi. A ta snaga ne dolazi samo iz institucija. Dolazi iz naroda.Dolazi iz porodice. Dolazi iz ognjišta. Živjeće ognjište - jer je ono mjesto gdje se čuva pamćenje, gdje se prenose vrijednosti i gdje se uči ko smo. Oko ognjišta se okuplja porodica, ali i narod. I dok god to ognjište postoji, postojaće i Republika Srpska. Zato je Republika Srpska opstala u najtežim vremenima", kaže Trišić Babić.

Republika Srpska Macut: Ne treba postavljati pitanje postojanja Republike Srpske

Trišić Babić poručuje da zato Republika Srpska danas ide naprijed.

"I zato će trajati. Ne zbog inata. Ne zbog sile. Već zato što zna ko je, šta brani i kome pripada. I zato večeras ne slavimo samo jedan datum. Slavimo snagu da izdržimo, mudrost da se sačuvamo i hrabrost da idemo naprijed. Dok god ima naroda koji vjeruje, dok god ima ognjišta koje grije, dok god ima volje da sami o sebi odlučujemo - Republika Srpska će živjeti. Živjeće ognjište. Živjeće Republika Srpske", zaključila je v. d. predsjednik Republike Srpske Ana Trišić Babić.