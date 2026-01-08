Macut: Ne treba postavljati pitanje postojanja Republike Srpske

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da u okviru BiH uopšte ne treba postavljati pitanje postojanja Republike Srpske, koja je zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom i sa kojom će Srbija u specijalnim odnosima uvijek graditi tradicionalno utvrđene odnose u svim oblastima.

Macut je rekao novinarima u Banjaluci da Srbija podržava Republiku Srpsku kao ravnopravan entitet u okviru BiH koji je priznat u skladu sa Dejtonskim sporazumom.

- BiH čine dva entiteta i Brčko distrikt sa tri konstitutivna naroda, a Srpska je priznata kao jedan od entiteta. Mi je potpuno podržavamo i nastavljamo sa našim specijalnim paralelnim vezama što je prirodan sled, odnosno da se naši narodi moraju susretati, sarađivati, podržavati se i unapređivati odnose - rekao je Macut uoči svečane akademije u Banjaluci povodom 9. januara, Dana Republike.

On je izrazio zadovoljstvo što se odaje počast poginulim borcima Srpske koji su se borili da Republika danas može da proslavlja Dan Republike.

- Cilj je da se živi u miru, slozi i razumevanju sa svim građanima koji žive u Srpskoj. A stanovnici Srbije i dalje će održavati bratske i prijateljske odnose odnose sa svima koji žive u Srpskoj - rekao je Macut.

On je dodao da Srbija podržava integralnu BiH sa ustavnim ovlaštenjima koje Srpska ima u okviru te zemlje.

- Mi ćemo u specijalnim odnosima sa Srpskom uvek graditi naše tradicionalno utvrđene odnose u svim oblastima - rekao je Macut, koji je građanima čestitao 9. januar, Dan Republike Srpske.

Deveti januar slavi se kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.