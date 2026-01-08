Logo
Patrijarh Porfirije: Okupila nas dvostruka radost - rođenje Isusa Hrista i rađanje Reublike Srpske

08.01.2026

17:45

Neophodni smo jedni drugima, jedni bez drugih ne možemo, poručio je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije na svečanoj akademiji povodom Dana Republike Srpske, 9. januara, i 34 godine njenog nastajanja, koja se održava u Banjaluci.

Patrijarh Porfirije pozvao je na prevazilaženje pod‌jela i razmirica, istakavši da je srpski narod jedno tijelo, jedna Crkva.

"Treba da budemo kadri da između sebe imamo razumijevanja, sloge, da se neprestano mirimo među sobom, prevaziđemo svaku vrstu pod‌jela i razmirica. Neophodni smo jedni drugima, ako toga nismo danas svesni kada se svet lomi na mnoge komade onda nismo dostojni ljubavi Božije", rekao je srpski patrijarh u obraćanju.

Patrijarh je istakao da je ovo banjalučko sabranje gd‌je su se sabrali u ime Gospodnje i Svetog prvomučenika arhiđakona Stefana kako bi potvrdili da "iako smo mali nismo slabi".

"U času kada je nepravedni sud izrekao kaznu Svetom Stefanu i objavio mu smrtnu kaznu otvorila su se nebesa i svetitelj je vidio na prestolu Gospoda. Znao je da njegova žrtva nije uzaludna i da posljednja riječ pripada živom Bogu", naveo je patrijarh.

Istakao je i da Sveti Stefan nije odgovorio mržnjom, nije bacio kamen na one koji mu sude, ali nije duhovno pao, nije bio očajan, već uvjeren da će pravda Božija naposlijetku pobijediti.

Srpski patrijarh je rekao da je to utjeha jer se time razumije zašto pravoslavni hrišćani sa lakoćom vjerom i ljubavlju uzimaju krst na sebe.

Naveo je i da je Banjaluka mnogo pretrpjela, zna šta je bol i zna da se strpi do trenutka kada se iznova podiže.

"Ovd‌je su rušeni hramovi, ali vjera nikada nije prestala, ljudi su mnogo gubili, ali nikada nisu izgubili nadu", rekao je patrijarh.

Pozvao je da se mir traži u Bogu i poštuje riječ Božija, da ne bude razdora.

"Budimo jedno, jer smo jedan narod, jedno tijelo, jedna Crkva bez obzira što smo kao ličnosti različiti. Budimo zaista braća i sestre. Budimo dostojni Svetog Save i samo tako ćemo biti sposobni da gradimo mir i sa našim susedima", rekao je patrijarh Porfirije.

Pozvao je susjede, koji pripadaju drugim narodima da odbace mržnju i svaki vid nasilja nad drugima.

Patrijarh Porfirije

