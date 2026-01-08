Cvijanović: Srpska odbranjena životima njenih najboljih sinova

Republika Srpska je rođena u miru, a odbranjena životima njenih najboljih sinova. Dugujemo im vječnu zahvalnost, jer je njihova žrtva utkana u temelje naše Republike, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH, na ceremoniji otkrivanja i osveštanja Centralnog spomen - obilježja poginulim borcima tokom Odbrambeno - otadžbinskog rata.

"Neka ovaj spomenik zauvijek bude podsjetnik na njihovo herojstvo. Neka bude dodatni podstrek da čuvamo mir i slobodu koju su za nas izvojevali, ali i naše zajedničko ognjište - Republiku Srpsku", naglasila je Cvijanovićeva.