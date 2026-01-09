Logo
Kovačević: Neka je srećan naš Dan, naše Republike!

Izvor:

SRNA

09.01.2026

11:44

Komentari:

1
Foto: ATV BL

Neka nam je srećan naš Dan, naše Republike Srpske, poručio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

"Praznik mira, života, slobode i okupljanja. Praznik svih građana Srpske, svih onih koji u njoj žive i poštuju njene zakone i institucije. Da nam naša Republika bude sve jača, slobodnija, prosperitetnija, bolja i modernija", poručio je Kovačević.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Источно Сарајево Миљевићи Дан Републике-09012026

Republika Srpska

''Srbi će vječno slaviti 9. januar''

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Radovan Kovačević

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (1)
