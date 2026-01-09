Logo
Lalović: 9. januar simbolizuje našu postojanost i volju da postojimo na ovim prostorima

Izvor:

SRNA

09.01.2026

11:25

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nenad Lalović istakao je da 9. januar, rođendan naše otadžbine Republike Srpske, simbolizuje našu postojanost, našu slobodu i našu nepokolebljivu volju da trajemo na ovim prostorima.

- Republika Srpska je plod naše zajedničke volje i neupitna institucija koja nam omogućava da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Ona je garant našeg mira i sigurnosti, stvorena u teškim vremenima snagom naroda i odbranjena hrabrošću naših boraca kojima danas odajemo najdublju počast. Ona je naš krsni naziv, naše utočište i naš jedini put u budućnost - istakao je Lalović, dodavši da danas sa ponosom i dubokim poštovanjem obilježavamo Dan Republike.

Lalović je dodao da mještani Foče najbolje znaju kolika je cijena slobode i koliko je važno da se ostane jedinstveno.

- Naša sloboda je natopljena krvlju najboljih među nama koji su položili živote da bismo mi danas stajali uspravno. Zato danas, dok slavimo, moramo biti svjesni da se za Republiku bori svaki dan – radom, poštenjem i ljubavlju prema bližnjem. Neka nam današnji praznik bude podstrek da radimo više, gradimo bolje i čuvamo jedinstvo koje nas je održalo - poručio je poslanik Lalović.

On je poželio da ovaj praznik svi stanovnici Srpske provedu u zdravlju i sreći sa svojim porodicama i da Republika Srpska bude snažna, ponosna i vječna!

- Slavimo je dostojanstveno i s ponosom, jer smo je mi stvarali i mi je čuvamo. Svim pravoslavnim vjernicima čestitam i krsnu slavu, Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Srećan nam Dan Republike Srpske! - naglasio je Lalović.

